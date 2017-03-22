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Bakan ziyareti öncesi MHP İlçe Teşkilatına polis araması

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Bakan ziyareti öncesi MHP İlçe Teşkilatına polis araması
4 Mart’ta Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Ordu'nun Altınordu İlçesi MHP İlçe Teşkilatını ziyaret etmesi öncesi polis ekiplerinin parti binasına gelerek çevre ve üst araması yaptığı ortaya çıktı.

MHP Altınordu İlçe Başkanı Osman Sıldır konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 4 Mart’ta Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Ordu programı kapsamında partilerine yaptığı ziyaret öncesi polis ekiplerinin parti binasında arama yapması ve partililerin üstünü aramasına sert tepki gösterdi. Osman Sıldır, parti binasında düzenlediği basın toplantısında 4 Mart 2017 günü Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın anayasa referandumunda ortak hareket etmeleri sebebiyle partilerine bir nezaket ziyareti yaptığını hatırlattı.

Sıldır, ancak ziyaret öncesinde Ordu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin partililerin üstünü aramasının akılla izah edilecek bir durum olmadığını söyledi. Sıldır, “Bu olaydan bir süre önce Emniyet Müdürümüze hayırlı olsun ziyaretine gitmek için randevu talep ettik. Randevu saatinde özel kalemde hazır bulunmamıza rağmen bir saati aşkın kapıda bekletildik. Bizden sonra gelen misafirler bizden önce makama alındı. Ordu İl Emniyet Müdürü’nün MHP’ye olan bu tavrının nedenini bir an önce açıklamasını bekliyor ve bu tavrından dolayı kendisini kınıyoruz” dedi.

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