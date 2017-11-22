Bakkal olamayan Trabzonspor yöneticileri!

Doğru söz, yanlış ağızdan çıkınca insan ister istemez tereddüt etmiyor değil!

Öyle ya; çıkar adama "Aynaya bak" derler mi, demezler mi?

Ama, artık klasikleştiği için "Burası Türkiye" diyerek, söyleyenin de, söylenenin de doğru olup olmaması hiç ama hiç önemli değil!

Çünkü, bu ülkede hemen hemen herkes, her konuda ya birilerine biat edecek, kendi doğrusundan başka doğru tanımayacak kadar işi yobazlığa taşıdı, taşımaya da devam ediyor.

"Nereden icap etti?" diye sorabilirsiniz?

Gazetenin birinde, "Bordo mavililerin eski yöneticisi Nevzat Aydın'dan zehir zemberek sözler" üst başlığı ile "Bakkal olamayacak adamı Trabzonspor'a yönetici yapıyorlar" şeklinde atılan manşeti görünce, gel de önce "Allah Allah" çekip, ondan sonra aynaları aklınıza getirip, sonra da "Doğru söze ne denir?" deme bakayım!

Bu tarifi; yani "bakkal olamayacak adamı" hiç spor yöneticiliği yapmamış olanlar kabul edip, ondan sonra Trabzonspor'un sırtından son 15 yılda "yönetici" titri edinenlerin biyografilerine bakarsanız, elde 3-5 kişi ya kalır ya kalmaz!

Ez cümle: Volkan Konak'ın "Türkiye ile O'nun T"si olan Trabzonspor'da", emaneti ehline, liyakate bakarak vermez iseniz, şimdilik bakkaldan, yakın bir gelecekte ise çakaldan bile söz edersiniz.

Şut atmayan Sosa'yı...

"Hiç gereği olmayan" tarifi ile Trabzonspor'a o kadar futbolcu transfer edildi ki; yazmaya kalksak köşenin tamamı yetmez.

Ama Koska ile başlayan ve Sosa ile Ocak 2018'deki ara transfere kadar mühür vurulan 120'ye yakın yabancı dan "işe yaradı" denebileceklerin sayısı iki elin parmaklarını geçmez.

Hele hele sonuncusu olan ve birilerinin soslayarak Trabzonspor'a kakaladığı (unutmayalım ki kakalayan var ise kakalanan da vardır) Sosa yok mu?

Adam cismen var, ruhen yok gibi dolaşıyor. Son Osmanlıspor maçında da olduğu gibi. O zaman şöyle diyelim mi? "Şut atmayan Sosa'yı şutlayın!"

İtalya-Türkiye ikileminde

istifa müessesi...

2 haberden doğru olanı şöyle:

-"İtalya Futbol Federasyon Başkanı Carlo Tavecchio, millî takımın 2018 FIFA Dünya Kupası finallerine gidememesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı."

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Doğru olmayanı da şöyle:

-"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, millî takımın FIFA Dünya Kupası finallerine gidememesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.!

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Anlatmak istediğimiz şu: Tek taraflı ve gerektiğinde en onurlu bir müessese olan "istifa" İtalya'da başka, Türkiye'de başka tarif üzerinden uygulanıyor.

İtalya'da başarısız olanlar kendisi istifa ediyor. Bizde ki zat-ı muhteremlere ise "istifa et" denilmesi gerekiyor!

Yıldırım Demirören'e "İstifa et" bile denilmediğine göre, varın bu ülkedeki zihniyeti ve demokrasi anlayışını siz değerlendirin.