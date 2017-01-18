Bakü Katilamı 27. yılında anılıyor

Sovyet ordusunun Azerbaycan’ın başkentiBakü’ ye girerek hunharca öldürdüğü ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 133 kişi, katliamın 27. yılında anılıyor.

Azerbaycan halkı, 1990 yılında yaşanan ve tarihe “Kanlı Ocak” olarak geçen 20 Ocak katliamının kurbanlarını anıyor. Azerbaycan’da bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olarak kabul edilen 20 Ocak 1990 tarihinde dönemin Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un emriyle gerçekleştirilen katliamın acıları, aradan geçen 27 yıla rağmen hala tazeliğini koruyor. Katliamın yıldönümünde ülkedeki bütün bayraklar yarıya indirilecek ve bu matem gününde, şehir merkezleri, devlet kurumları ile dış temsilciliklerde şehitleri anma toplantıları yapılacak. Azerbaycan’ın dış temsilciliklerinde de anma günü düzenleniyor. Bu arada Kars’ta bugün saat 16.00’da gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Şerefle atılmış adım

Bu arada, Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğu, bir açıklama yaparak yaşanan katliamı asla unutmayacaklarını belirtti, “20 Ocak 1990 olayları Azerbaycan ulusu için facia olduğu kadar bağımsız devlet olma yolunda şerefle atılmış bir adımdır” dedi. Açıklamada şunlar kaydedildi: 20 Ocak 1990 tarihli olayların üzerinden 27 yıl geçti. 1990 yılı 19 Ocak’ı 20 Ocak’a bağlayan gece Azerbaycan halkı, Sovyet rejimi tarafından acımasız şekilde katliam zulmüne maruz kalmıştır. Sovyetler Birliği’nin adaletsiz tutumuna boyun eğmeyen Azerbaycan halkı, bağımsızlık ve özgürlük için hareket başlattı. Sovyet ve diaspora Ermenileri, Azerbaycan’ın tarihi toprakları olan Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’dan koparılarak Ermenistan’a verilmesine çalışmaktaydı. 20 Ocak1990’daAzerbaycan’akarşıtoprak iddialarını ileri süren Ermenistan’ın işgalci girişimlerine ve eski Sovyetler Birliği yönetiminin buna göz yummasına öfkelenen, Bakü sokak ve meydanlarına çıkarak buna itirazını ve bağımsızlık talebini dile getiren halka karşı Sovyetler Birliği ordusunun askeri güçle karşı koyması, katliam ile sonuçlandı.” Açıklamada şöyle devam edildi: “19 Ocak 1990 tarihinde gece yarısına yakın saatlerde ateş açarak ilerleme emri alan Sovyet özel askeri birlikleri, 20 Ocak sabahına doğru silahsız sivil halkın üzerine hücum ederek 133 kişiyi hunharca katletmiş (onların arasında çok sayda kadın, çocuk ve yaşlılarda bulunuyordu), 612 kişiyi ağır yaralamıştır. 841 kişi totaliter rejim tarafından hapse atılmıştır. Katliamı gerçekleştiren Sovyet özel askeri birlikleri, görevi tamamladıktan hemen sonra 20 Ocak sabahında Azerbaycan’ı terk etmiştir. Bakü sokak ve caddelerinde ise ülkeye yeni getirilmiş çok sayıda sıradan Sovyet askerleri dolaşmaya başlamıştı.

Kardeş Türk halkı

Azerbaycan’da başlayan ‘Kanlı Ocak’ olayları Türkiye’de de yankı bulmuştur. Kardeş Türk halkı Azerbaycanlılarla dertlerini paylaştıklarını göstermek ve kardeşlerinin acısını dünyaya duyurmak amacıyla Türkiye’de ve başka ülkelerde yürüyüşler düzenlemiş, medyada kamu ile bilgi paylaşmıştı. Bütün bunlar, kardeşliğimizin içtenliğinin göstergesi olmuş, bağımsızlığımıza kavuştuktan sonra ilişkilerimizin daha da güçlenmesine sağlam zemin teşkil etmiştir.”