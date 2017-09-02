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Balçiçek İlter habertürk'ten ayrıldı

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Balçiçek İlter habertürk'ten ayrıldı
Gazeteci Balçiçek İlter, 'Karşıt Görüş' programını hazırlayıp sunduğu Habertürk TV'ye veda etti.

Balçiçek İlter, Habertürk'ten ayılrıdğını açıkladı.

Habertürk'ten Star TV'ye transfer olduğunu açıklayan İlter, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Haber zorlaştı, doğru cümleleri söylemek imkansız hale geldi, meslektaşlar içeri alındı, inandığım savunduğum doğrular bir bir yanlış çıkmaya başladı. Ardından kendi kendini sorgulama, işine heyecan duymama, nefes alamama hissi geldi. Diyorum ya yol bitti" ifadesini kullandı. 

İşte İlter'in açıklamasının tam metni:

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