Balgat MHP'sinden bana gelen açıklama

İlk defa Balgat MHP'sinden bir açıklama geldi. Devlet Bey'in Siyasî ve Hukukî Başdanışmanı Av. Fethi Yıldız gönderdi.

Mesele; bizim Balgat'takilere, "Saray'ın 'asıl' fikrini bildiğiniz hâlde neden destek veriyorsunuz?" sorusunu sık sık sormamız; "Desteğinizin, MHP'yi bitireceği gibi, "Türk"ü sileceğini, ülkeyi böleceğini bilin!" dememizdir.

Saray'ın gizli ajandası olduğu fikri yaygın. Nereden biliyoruz? Geçmişte her şeyi açık söylemişlerdi. Bunu geçtik; Saray ve Saray'a "iman" etmişlerin, "Tek Adam" referandumu vetiresinde Balgat MHP'sini şüpheye düşürmemek için azamî dikkat göstermelerine rağmen, zaman zaman pervasızlaşmalarından, baklayı ağızlarından çıkarmalarından biliyoruz.

Anayasa'nın "Türk"e vurgu yapan ilk üç maddesi Ak Parti'nin omurgasını teşkil edenlerin asla kabullenecekleri maddeler değildir. Bu maddeleri aklıselimle tartışmazlar; Ahmed Naîm'in, Mustafa Sabri'nin rahle-i tedrisinden geçenlerin talebeleri oldukları için, "Türk" deyince ikrah ederler. Hele Anayasa'da "Atatürk" varsa, o Anayasa yok hükmündedir.

Devlet Bey'in başdanışmanı Av. Fethi Yıldız, bana açıklamayı, içinde kendi adının da geçtiği "Devlet Bey'e arz olunur-Uçum'dan inciler" başlıklı iki gün süren yazım üzerine gönderdi.

Girip okuyunuz... Saray'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, Balgat'tan aldıkları destekle nasıl olsa tek adam idaresinde ebedî parti devleti kuracakları inancının heyecanıyla hakikaten uçuyor, "Türk"ü siliyor, "Türkiye milleti" diyor, aynen A. Öcalan gibi bölünmenin girişi "demokratik cumhuriyet"ten bahsediyor.

Fethi Yıldız, şehit yakını avukatı olarak İmralı duruşmalarında, gözümün önünde, A. Öcalan'a gerekli cevabı vermişti. Ama şu anda durulan yer kaygı verici.

Fethi Yıldız'ın açıklaması:

"Sayın Tekin / Türkiye'nin bölünmez bir bütün olan üniter yapısına; Türk milletinin birlik ve beraberliğine; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine, cumhuriyetimizin kurucusu ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve düşüncelerine aykırı olan girişimlerin hiçbiri mevcut anayasa değişikliğinde yoktur. Cumhuriyetin, demokrasinin, hakkın, hukukun ve adaletin yılmaz savunucusu olan MHP'nin imzasını taşıyan bu anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde; cumhuriyetimizin temel ilkeler ile çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur. Anayasaya uymayan yöneticilerin sorumsuz kalması yoktur. Yönetenlerin işledikleri suçlardan cezasız kalması yoktur. Millî devleti parçalayan özerklik /federasyon yoktur. Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur. Türk'ün anayasasından Türk'ün adını çıkarma girişimi yoktur. Türk milletinin içinde ayrı bir millet inşa etme girişimi yoktur. Terör örgütü ile pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur. Bebek katiline özgürlük yoktur. Paralel devlet yapılanmasını yoktur."/ (Fethi Yıldız-Genel Başkan Başdanışmanı.)

Balgat'ın desteğiyle Baas tipi parti devletine geçilince, "Biz ne yaptık! Nasıl bile bile intiharı seçtik!" diye dizlerinizi dövmeye bile fırsatınız olmayacak Fethi Yıldız kardeşim!