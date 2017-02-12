Balgatçılar 'hayırcı' vekilleri disipline verecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Başkanlık sistemine karşı çıkan vekillerin MHP'nin ülküsüyle bağdaşmadığını iddia ederek, bu vekillerin disipline verileceğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Konya'da düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Başkanlık sistemine karşı olan milletvekillerin durumuyla ilgili de açıklama yapan Karakaya, şunu söyledi:

''Şu anda MHP 'evet' kampanyası yürütüyor. Bu 'evet' kampanyası yürütülürken, bazı milletvekilleri başka partilerle bir araya gelerek, hatta arayış içerisine girerek kurumsal yapı içerisinde ayrı bir baş çekip bir kampanya yürütmesi, bunun siyasetle, partiyle, kurumsal yapıyla, disiplinle, bağdaşacak hiçbir tarafı yok. Dolayısıyla bizim açımızdan bugünden itibaren bu tarz bir girişimin affedilecek bir tarafı da söz konusu değil. Herhalde gerekli disiplin işlemleri yapılır diye düşünüyoruz. 'Hayır' kampanyası yürütmelerinin bir etkisinin olacağını da düşünmüyorum. MHP, vatan, millet, Türklük için, Türklüğün bekası için 'Evet' diyor. Dolayısıyla MHP’yi bir partiye, bir şahsa destek vermek gibi algılama ve algılatma çalışmaları şu an itibariyle etkisini yitirdi. Çünkü Türkiye zor durumda.''