Balgat'ın ihracı gerekir

MHP'nin, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerine girerken kullandığı sloganları hatırlıyor musunuz? Odatv'de yazan, "Fethullahçı kumpas" mağduru Müyesser Yıldız sıralıyor:

"Oslo görüşmelerini ihanet pazarlıklarını HATIRLA... Aksaray değil Karasaray 1.370.000.000 TL HATIRLA... 17/25 Aralık rüşvete rüşvetçiye kol kanat gerdiler HATIRLA... Emekli, memur, çiftçi açlık sınırında HATIRLA... Yandaşlarını işe aldılar 12 yılda 6.3 milyon işsiz HATIRLA... Kadına şiddeti durduracağız dediler, kadın cinayetleri arttı HATIRLA... Takibe düşen kredi kartı borçlusu 2. 980.000 kişi HATIRLA... Zonguldak, Soma, Ermenek; Fıtratında yok ihmal var HATIRLA... Geleceğini çaldılar sınav skandalları bitmedi HATIRLA..."

"Artık analar ağlamayacak dediler YALAN... Terör örgütü ile görüşmedik dediler YALAN... Hukukun üstünlüğü dediler YALAN... Komşularla sıfır sorun dediler YALAN... Tüyü bitmemiş yetim hakkını yedirmeyiz dediler YALAN..."

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'un derleyip yayınladığı bir video var. İnternete girin, karşınıza çıkar. Aman Allah'ım! Başkanlık için gün sayan zat Milliyetçi Hareketçiler ve "Türk/Türklük" hakkında neler demiş neler! ("Türk"ü tamamen siliyor, "Dünyaya neden geldi ki, bu mahlûkat!" demeye getiriyor.) Ya Balgat Mukîmi'nin ona karşı sözleri!

Bunlar söylendikten sonra iki kanadı temsil edenlerin bir araya gelmesi hiçbir surette düşünülemez.

Ama bir koltuk uğruna, bütün ülkeyi ateşe atmaktan çekinmiyor biri... Ülkenin Baas türü yönetime geçeğini bile bile, sırf mahkemeler olağanüstü kurultay kararlarını askıda bıraksın diye, şartsız bey'atçılarıyla, koşa koşa kabinlere giriyor, beyaz oy atıyor!

Ak Parti yönetimine hiçbir şey diyemeyiz. Onların "zarf"ını da biliriz, "mazruf"unu da... İnandıkları yolda emin adımlarla yürüyorlar.

İstanbul'u "Tek" afişleriyle donattılar. (Yüz binlerce, belki milyonlarca basılmış. Parası kimden çıkıyor? Bilen var mı?)

Bütün afişi kaplayan "Reis"in fotoğrafı üzerine kocaman "TEK" yazmışlar, karşısına sıralamışlar: "Millet, Bayrak, Vatan, Devlet". Bu dört kavramın dışında, asıl "Tek" çok açık: "Reis". Halkın fark etmediğini sanmasınlar. "Tek Adam" denmesi boşuna değil; kendileri ikrar ediyorlar!

"Siyasî İslâmcılar" bu "tek"lerde bocalardı. Hemen hiçbirini kabul etmezler, "rû-yi zemîn"i yeterli görürler, "Bizim vatanımız yeryüzü!" derlerdi. Milliyetçi Hareketçiler ise, bu "tekler" adına 3 binden fazla şehit verdiler. Şu anda ülke birliği için savaşanlar da ayrı çizgidedirler. (Kullandıkları sloganlara, işaretlere dikkat!)

("Siyasî İslâmcılar"ı "tek"lerde test etmeniz için şu iki müşahhas örneği yine vereceğim: Bir genç kadın gazeteci HDP'nin eş başı Selahattin'ini referans göstererek "Türk bayrağı adı değişsin!" demiş, bu kişi bu sözlerinden sonra terfi ettirilmiş ve daha büyük gazetelerinde köşe verilmiştir. Yine "Türkiye adı değişsin, Avrasya olsun!" diyen bir yazar (bana söylemiştir), o cenahta, el üstünde tutuluyor.)

MHP'nin iç muhalefeti, bir değerlendirme masası kurmalı, başka bir partinin talebine oy veren Balgat Mukîmi ve milletvekillerini parti tüzüğünü ve 1 Kasım seçimlerindeki parti beyannamesini esas alarak "muhâkeme" etmeli, ihracı gerektiren hususlar var mı, yok mu ortaya koymalı ve alınan kararlar efkâr-ı umumiye ile paylaşılmalıdır.

Şu andaki görüntü Balgat'takilerin ihraçlarını gerektirir.