Bugünkü YENİÇAĞ »

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi

»
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AKP adayı Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un istifasını açıklaması sonrasında AKP'nin belediye başkan adayı olarak Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu gösterilmişti.

ZEKAİ KAFAOĞLU KİMDİR?

Zekai Kafaoğlu, 1961 yılında Balıkesir'in Gökçeyazı beldesinde doğdu. İlk ve ortaokulu burada tamamlayan Kafaoğlu, lise eğitimini Balıkesir İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan ve kamu hastanelerinde diş hekimi olarak görev yapan Kafaoğlu, Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliğinden sonra Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucu Başhekimliği görevinde bulundu. Refah Partisi'nde İl Müfettişliği, Fazilet Partisi'nde İl Başkanlığı yapan Kafaoğlu, AKP Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. Kafaoğlu, 1999 yılında Fazilet Partisi, 2002 ve 2007 yıllarında AKP'den milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçiminde AKP'den Altıeylül Belediye Başkanı seçildi. Zekai Kafaoğlu, evli, 3 çocuk babası ve 1 torun sahibidir.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildiBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildiİsmail Ok'tan Edip Ahmet Uğur'a kritik soruİsmail Ok'tan Edip Ahmet Uğur'a kritik soruÖzdağ'dan madenci eylemi açıklamasıÖzdağ'dan madenci eylemi açıklamasıİYİ Parti'de 30 il başkanı daha belli oldu!İYİ Parti'de 30 il başkanı daha belli oldu!Selvi: "AK Parti Akşener’i gündemde tutmak istemiyor"Selvi: "AK Parti Akşener’i gündemde tutmak istemiyor"Bahçeli'den gazilere saldırıya tepkiBahçeli'den gazilere saldırıya tepkiÇakır'dan Öztürk'e: "BBP'yi FETÖ kurmuş, hadi ordan!"Çakır'dan Öztürk'e: "BBP'yi FETÖ kurmuş, hadi ordan!"MHP İlçe Başkanı istifa edip İYİ Parti'ye geçtiMHP İlçe Başkanı istifa edip İYİ Parti'ye geçtiMagandalık değil, düpedüz vatan hainliği!Magandalık değil, düpedüz vatan hainliği!Miting diplomasisi ve TV yargılamalarıMiting diplomasisi ve TV yargılamaları
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti