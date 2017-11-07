Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AKP adayı Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un istifasını açıklaması sonrasında AKP'nin belediye başkan adayı olarak Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu gösterilmişti.



ZEKAİ KAFAOĞLU KİMDİR?

Zekai Kafaoğlu, 1961 yılında Balıkesir'in Gökçeyazı beldesinde doğdu. İlk ve ortaokulu burada tamamlayan Kafaoğlu, lise eğitimini Balıkesir İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan ve kamu hastanelerinde diş hekimi olarak görev yapan Kafaoğlu, Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliğinden sonra Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucu Başhekimliği görevinde bulundu. Refah Partisi'nde İl Müfettişliği, Fazilet Partisi'nde İl Başkanlığı yapan Kafaoğlu, AKP Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. Kafaoğlu, 1999 yılında Fazilet Partisi, 2002 ve 2007 yıllarında AKP'den milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçiminde AKP'den Altıeylül Belediye Başkanı seçildi. Zekai Kafaoğlu, evli, 3 çocuk babası ve 1 torun sahibidir.