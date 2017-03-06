Balkan ressamları Edirne'de buluştu

Balkan Kültür Sanat Eğitim ve Tanıtım Derneğinin hazırladığı, "Balkan Ressamlarının Fırçasından Dört Mevsim Edirne Projesi"nin kış buluşması kapsamında kente gelen ressamların yaptığı resimlerden oluşan sergi büyü ilgi gördü.

22 Şubat'tan itibaren kenti gezen; Kosova'dan Ethem Baymak, Karadağ'dan Doç. Dr. Abaz Dızdarevic ve Miso Vemic, Bulgaristan'dan Kamber Kamber, Arnavutluk'tan Prof. Dr. Mustafa Arapı ve Marjana Goxhobelliu, Sırbistan'dan Prof. Dr. Katarina Djordjevıc, Romanya'dan Rares Kerekes, Makedonya'dan Ebru Selman, Yunanistan'dan Fatih Yakup, Almanya'dan Gabriele Schaffartzik ve Trakya Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan ressamlar tarihi ve turistlik mekanları yağlı boya tekniğiyle tuvalde resmetti.