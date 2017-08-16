Balkan Yolculuğu: Sırbistan’dan Bosna Hersek'e

Balkan ülkeleri, ayrı sınırlarla belirlense, dinleri ayrı olsa da, aralarında derin problemler yaşansa da, Balkanları bir bütün görmek lâzımdır.

Nergishan TEKİN

Fotoğraflar: Gülnaz TEKİN

Osmanlı döneminden kalan bir iç içelik söz konusudur. Yılların getirdiği alışkanlıklar, âdetler bölge halkını birbirine ister istemez yakınlaştırıyor.

Biz, farklılıkları, çelişkileri, birleşenleri görmek için, 1992-1995 arası Sırplarla Hırvatlar ve Boşnaklar arasındaki savaştan sonra, bunca yıl geçmesinin ardından nelerin değiştiğini, nelerin değişmediğini gözlemlemek için yolculuğumuza Sırbistan’ın başşehri Belgrad’dan başladık. Sonra Bosna-Hersek’e geçtik... Saraybosna’yı, Mostar’ı, Vişegrad’ı gezdik.

Sırbistan’da olsun, Bosna Hersek’te olsun özellikle, Türkiye’nin yardım kuruluşu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın faaliyetlerini inceledik. Birçok ülkenin yardım kuruluşu var ama bizim kuruluşumuz TİKA bir farklılık gösteriyordu. Bu farklılığı bu dizi yazımızla da ortaya koyuyoruz.

Burada teşekkür edeceğimiz isimler var... TİKA’nın yöneticilerinden Burhanettin Kapusuzoğlu başta olmak üzere, TİKA’nın Sırbistan koordinatörü Mehmet Bayrak’a, Bosna-Hersek Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı’ya ve arkadaşlarına, Yunus Emre Enstitüsü’nün Mostar Şubesi Başkanı Yunus Dilber’e çok teşekkür ediyorum.

Belgrad’a Doğru

Sırbistan’a vizesiz giriliyor. Ancak, şu günlerde, geliş gidişler sıkı tutulduğu söyledi. Sırp polisi, yeni pasaportlu olanları, tipini beğenmediklerin geri gönderdiklerinden söz ettiler. Belgrad’a yolculuğumuz bir saat 15 dakika sürüyor. Ne kadar yakın değil mi?! Eski zaman-yeni zaman farkı... Uçak icat edilmeseydi, hâlimiz nice olurdu?

Türklerin benim ülkemden Anadolu’ya göçleri dura kalka belki aylar, belki yıllar sürdü. (17 yıl önce Orta Asya’dan Türkiye’ye, 5 saatlik bir uçak yolculuğuyla ilk geldiğimde de geçmiş zaman yolculuğunu düşünmüştüm.)

20. yüzyılın başında, Balkanlar elden çıkmaya başladığında büyük göçler oldu. Nasıl geldiler? Öküz arabalarıyla, at arabalarıyla... Yaya... Eski resimlere şurada burada rastlamışsınızdır... İnsanların perişanlığı o siyah-beyaz yıpranmış fotoğraflarda bile ne kadar belli. Neden savaş? Neden göç? Asıl soru: Neden insanlar göçürtülüyor?

Bizim, Orta Asya’da Türkiye’den de haberimiz yoktu, Balkanlardan da... Her şey örtülüyordu, öğretilmiyordu. Ve üstelik “Türkler” sadece Türkiye gösteriliyor, kötücül bahsediliyor ve bağ kurmamamız için etnik aidiyetimizle anılıyorduk. Yalnız Atatürk’ü bir sebeple öğrenmiştik. Lisede Rus Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Roza Şakirovna Hanım, biz sınıfta yaramazlık yaparken ansızın içeri girmiş ve biraz sitemkâr Rusça “Siz ne yapıyorsunuz böyle?!” demiş, sınıfta asılı dünya haritasında gayriihtiyarî Türkiye üzerine parmağımı koymuş, “Burası neresi diye bakıyorduk.” demiştim. Hepimiz yerimize oturduk. Roza Hanım da masasına oturdu. Biz derse başlayacağımızı zannederken Roza Hanım, “Türkiye, Avrupa düzeyinde gelişmiş bir Müslüman ülkedir. Yarısı Avrupa’ya düşer.” diye başladı. Sonra “Onların bir prezidenti (cumhurbaşkanı) var. Mustafa Kemal Atatürk’tür.” dedi. Atatürk’ün adını anarken saygıyla ayağa kalkmış, bizim tüylerimiz diken diken olmuştu. O an biz Türkiye ile bağımızı kavrayamasak bile, kan çekmiş olacak ki, heyecanlanmıştık. Sonra anlıyorum: Öğretmenim Kırım Tatarıydı. Namazını kılan dini bütün bir hanımdı. Stalin onları Orta Asya’ya sürmüştü. Türkiye ile zamanında bir bağlantısı vardı. Yıllar sonra, ben Türkiye’den o zaman 3-4 yaşında olan kızım Gülnaz’ı da götürüp artık emekli olan Roza Hanım’ı ziyaret ettiğimde, “Atatürk’ün çocuğunu mu getirdin bana?” dedi. Sonra benden Rusçaya çevrilmiş Atatürk’le ilgili kitaplar istemiş ama bir daha gittiğimde bu hayattan göçmüştü.

Türkiye’de, çalışmalarımı ilerletip tarihi araştırdığımda, yeni pencereler açılmış Türkiye’yi, tarihini, Orta Asya’dan kopmaz bağını anlamıştım. Atatürk de bir Balkanlı idi.

İncelemelerinde Osmanlı, girdiği yerde, “Siz gidin, buraya Türkler gelecek.” dediğine hiç rastlamadım. Rusça kaynaklarda bile, manipüle sözler dışında bu konuların geçtiğini okumadım. Eğer Osmanlı, siz gidin deseydi veya katliama girişseydi zaten bütün Balkanlar silme Türklerle meskûn olurdu.

Fazla tarihe girmeyeceğiz. Günümüz Belgrad’ından başlayarak Bosna Hersek’e ulaşacağız. Ancak ister istemez kıyas edeceğiz.

Belgrad Havaalanı’na indiğimize, nasım bir muameleyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Pasaport incelemesine geçmeden önce girişte, polisler pasaportlarımızı kontrol etti. Bir pasaporttaki fotoğrafa bir bize baktı. Sonra geçmemizi söyledi. Polisler güler yüzlüydü. Görebildiğimiz kadarıyla uçak yolcularından hiçbiri döndürülmedi.

Hava çok sıcaktı. Belgrad’ın merkezine geçtik.

Belgrad’ın an caddelerinde trafik rahatlığı dikkatimiz çekti

Knez Mihail Caddesi. Belgrad’ın vasıtaya kapalı en ünlü caddesi.

Bir zamanların ünlü Oteli Hotel Moskava. Yogoslavya döneminde ünlü konuklar burada kalırlarmış.