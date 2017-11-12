Balona rövaşata atan adam

Yolda gördüğü balona rövaşata atmak isteyen bir adamın görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Rövaşata atmak isteyen adamın başarısız denemesi izleyenleri güldürdü.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde yerde gördüğü bir balonu sektiren ve daha sonra rövaşata atmak isteyen adam sosyal medyanın gündemine oturdu.

Başarısız denemesinde yere düşen adamın ayakkabısı da ayağından fırlarken balon omuzuna düşüyor.

Yerden kalkan şahıs daha sonra ayakkabını giyerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.