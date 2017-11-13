Balona rövaşata atan adamla ilgili şaşırtan telefon

Ankara Kızılay'da, Atatürk Bulvarı üzerinde yerdeki balonu havalandırıp rövaşata vurmaya çalışan adamın görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı.

Görüntüyü paylaşan kuyumcu Güray Başak olayın cumartesi günü meydana geldiğini açıkladı. Görüntüdeki kişinin kimliği merak konusu olurken Güray, Kahramanmaraş'tan bir kişinin kendisini aradığını belirterek, “Ben görüntüsünü paylaştığınız kişinin ağabeyiyim, 3 haftadır kayıp. Biz de onu arıyoruz. Tekrar gelirse bize haber verir misiniz? diye not bıraktı” dedi.

Büyük yankı uyandıran görüntü Ankara Kızılay'da Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kuyumcu dükkanı önünde meydana gelmiş. Hızla yayılan videoda bir adamın kaldırımda yürürken yerde balon gördüğü, balona rövaşata çekmeye çalıştığı görülüyor

Ancak söz konusu adam başarılı olamıyor. Görüntülerde o yere düşerken ayakkabısının çıktığı, ancak yerdeyken balona omzuyla vurduğu anlar yer alıyor.

Şahıs, daha sonra yerden kalkıp ayakkabısını giyip yoluna devam ediyor.

Görüntüyü sosyal medyada paylaşan Güray Başak konuştu. Başak, olayın cumartesi günü saat 11.25 sıralarında gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

“Bir gürültü sesi duyunca dışarıya baktım. Bir arkadaş yerde yatıyordu. Biz de 'herhalde ayağı kaydı düştü' diye düşündük. Bizim arkadaşlardan birisi, ‘ağabey ayağı kaymadı balona rövaşata atmaya çalıştı’ dedi. 'Burası Kızılay'ın göbeği, böyle bir şey olmaz' diye düşündük. Kamera kayıtlarına baktık. Gördük ki gerçekten arkadaş balona rövaşata atmaya çalışmış. Biz de biraz insanları güldürelim istedik.”

“3 HAFTADIR KAYIPMIŞ”

Güray Başak, “Daha sonradan anladık ki, bu arkadaş 3 haftadır kayıpmış” diyerek görüntüyü sosyal medyada paylaştıktan sonra yaşanan gelişmeleri anlattı. Başak, "Gece saat 03.00'de Kahramanmaraş’tan bir arkadaş beni aradı, 'Ben görüntüsünü paylaştığınız kişinin ağabeyiyim, 3 haftadır kayıp. Biz de onu arıyoruz. Tekrar gelirse bize haber verir misiniz?' diye not bıraktı. Biz de kendisiyle henüz bir irtibat kuramadık" dedi.