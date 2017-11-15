Balona rövaşata atan çocuk bulundu

Balona rövaşata atarak sosyal medyanın gündemine oturan ve evini 3 ay önce terk ettiği öğrenilen genç bulunduğu açıklandı.

Balona röveşata atan çocuk ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara Kızılay'da balona röveşata atmaya çalışmasıyla sosyal medyada fenomen olan kişi Ankara'da bulundu. Ailesine teslim edilirken görüntüleri de yayınlanan Gülbay Türkücü 3 aylık sürecin ardından ailesine kavuştu.

Telefona bağlanan Songül Hanım, Gülbay Türkücü’yü bulduğunu söyledi, Müge Anlıekibi aile ve Gülbay Türkücü'yü buluşturdu. Anne duygularını şu sözlerle ifade etti; ‘Ah bir görsem, 3 aydır göremiyorum ben ciğerimi. Allah razı olsun, gözüm gibi bakacağım ona inşallah’ dedi.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Ailesinin 25 Ağustos'da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim'de Ankara'da bulunduğu ancak polise "Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum" dediği kaydedildi.



Videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük merak uyandıran gencin kimliğinin, ailesinin görüntüyü paylaşan kuyumcu Güray Başak'a ulaşmasıyla ortaya çıktığı bildirildi.

“3 HAFTADIR KAYIPMIŞ”

Güray Başak, “Daha sonradan anladık ki, bu arkadaş 3 haftadır kayıpmış” diyerek görüntüyü sosyal medyada paylaştıktan sonra yaşanan gelişmeleri anlattı. Başak, "Gece saat 03.00'de Kahramanmaraş’tan bir arkadaş beni aradı, 'Ben görüntüsünü paylaştığınız kişinin ağabeyiyim, 3 haftadır kayıp. Biz de onu arıyoruz. Tekrar gelirse bize haber verir misiniz?' diye not bıraktı. Biz de kendisiyle henüz bir irtibat kuramadık" dedi.

'ÜVEY BABASIYLA SORUN YAŞIYORDU'

Gülbay Türkücü'nün annesi bugün Müge Anlı'nın programına konuk oldu ve oğlunu 3 aydır aradığını belirtti. Anne Türkücü, oğlu Gülbay'ın 3 ay önce evden 'çarşıya gidiyorum' diyerek çıktığını ve kendisinden o zaman bu yana haber alamadıklarını belirtti.

Ailesinin 25 Ağustos’da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim’de Ankara’da bulunduğu ancak polise, “Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum” dediği iddia edildi.

Kahramanmaraş'tan yayına bağlanan bir vatandaş ise, Gülbay'ın üvey babasıyla sorunlar yaşadığını belirterek, "Annesinin ikinci eşiyle sorunlar yaşadığı için anneannesinin yanında kaldı. Daha sonra evden kaçtı. Buldular bir daha kaçtı. İkinci eş geçen sene vefat etti" iddiasında bulundu.