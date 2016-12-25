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Balyoz mağduru yarbay El Bab'ı anlattı

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Balyoz mağduru yarbay El Bab'ı anlattı
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kurulan kumpasın ardından 2 yıl hapis yattıktan sonra görevine dönen ve El Bab’da yaralanan Yarbay Merdin Kışkan, “Bir an önce El Bab’a gidip, arkadaşlarımın yanında yer almak istiyorum” dedi.

TSK bünyesindeki Atatürkçü askerlere kurulan kumpas sonucu 2 yıl hapis yatan Yarbay Merdin Kışkan (43), beraat ettikten sonra görevlendirildiği El Bab'da vatan için canını hiçe saydı.

El Bab'da geçen çarşamba 16 askerin şehit düştüğü çatışmalarda yaralanan tabur komutanı Kışkan, kendisini ziyaret eden emekli kurmay Albay Mustafa Önsel'e "Moralim çok iyi. Bir an önce El Bab'a gidip, arkadaşlarımın yanında yer almak istiyorum" dedi.

Çatışma gününü anlatan Kışkan "IŞİD, Suriye'nin diğer kentlerinden püskürtülmesinden sonra tüm Rakka ve El Bab'a yığınak yaptı. Bu iki şehirde tüneller, bombalı tuzaklar ve mayınlarla şehrin tamamını korumaya almışlar. Akil Dağı'nı ele geçirmek El Bab için kritik bir yerdi. Üs olarak kullandıkları hastane çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı. Bir an önce ayağa kalkıp, tekrar cepheye arkadaşlarımla birlikte IŞİD'in bölgeden temizlenmesi için mücadele etmek istiyorum" diye konuştu. 

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