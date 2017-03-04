Balyozcu Paşanın FETÖ savaşı

Dünkü gazetelerin hemen hepsinde İHA'nın servis ettiği Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ile ilgili haberi okuyunca 39 yıl öncesine gittim. Dile kolay 40 yıl olmuş... Çocukluktan gençliğe adım atarken 1978 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nde başlamış arkadaşlığımız. Bugün darbe bahanesi ile kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyanların aslında darbecilere karşı nasıl mücadele ettiğinin bariz örneğidir Ahmet Hacıoğlu.. Sadece Hacıoğlu mu? Albaylar Ali Demir, Aziz Yılmaz, Nurettin Alkan, Güven Şağban da o gece silahlarını kuşanarak FETÖ darbesini önleyen Kulelili delikanlılardır. Ali Demir ve Nurettin Alkan 15 Temmuz sonrasındaki Şura'da Tuğgeneralliğe terfi edebildi. Kuleli mezuniyeti, Harb Okulu.. Ayrılışımdan sonra yıllarca hiç bir araya gelemedik. Ta ki Balyoz kumpasına kadar. Hasdal, Hadımköy, Mamak askeri cezaevlerinde ziyaretlerine gidip duruşmalarını aralıksız takip etmeyi vazife saydım. 3 yıl boyunca Ahmet ile cezaevinde yatanların hepsi onun moral kaynağı olduğunda hem fikirdir. Hacıoğlu Jandarma kurmay subay olarak en başarılı personeldi ve generalliği kesindi. Kumpas ile hapse tıkılıp FETÖ'cülerin önünü açmak için millî olan arkadaşları ile hapse tıkıldı. Nitekim o kahraman subayların yerine terfi edenlerin büyük çoğunluğu FETÖ'cü çıktı. 2014 Şura'sında terfi eden 23 generalden 19'u, 2015 Şura'sındaki 20 general de FETÖ'cü oldu. Boşuna söylenmiyor 15 Temmuz tuğgenerallerin darbesi diye.. Hacıoğlu ile beraber Ali Demir ve Aziz Yılmaz da 3 yıl boyunca Balyoz kumpasında hapis yatanlardan. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi kumpas davalarına uğrayanların çoğu ya istifa ettiler ya da emekliliğe sevk edildiler. Hacıoğlu ve arkadaşları meydanı FETÖ'cülere bırakmamak için görevlerine geri dönmüşlerdi. İyi de yaptılar. Keşke diğerleri de direnseydi. Hacıoğlu ile beraber FETÖ'cülere karşı direnen Kulelili arkadaşlarımla ilgili detayları önümüzdeki günlerde genişletilmiş yeni baskısı yayınlanacak olan 'İmamların Öcü'nde yazdım.

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Bugün kanıma dokunan, kafama takılan bir başka konuya değineceğim. 10 kuruşluk sahte CD ile sorgusuz sualsiz hapse tıkılan bu insanlar için bugün övgüler dizen aynı gazetelerin çok değil 3-5 yıl önceki haber ve yorumlarını hatırladım. Millî ve manevi değerleri yüksek bu arkadaşlarım için "Cami bombalayacaklardı.. Kendi uçaklarını düşüreceklerdi... İnançlı insanları fişlediler... Darbe yapacaklardı..." gibi moda deyim ile hayatın olağan akışına aykırı yalanları bıkmadan, usanmadan, utanmadan, arlanmadan yazanların yüzleri bilmem bugün biraz olsun kızarıyor mu? Merak ediyorum. Silivri'deki Firavun törenlerinde hukuksuzca verilen cezaları az bulanlar, Yargıtay'a çöreklenen örgüt hakimlerinin kararı onaylamasına alkış tutanlar bakıyorum da Ahmet Hacıoğlu ve arkadaşlarının elde silah ile FETÖ darbesine karşı verdikleri savaşı yere göğe sığdıramıyor. İnsanda biraz utanma arlanma olmaz mı?

Sonuçta en güzel başlığı Hürriyet: "Balyozcu Paşanın FETÖ Savaşı" ile vermiş. O Hürriyet ki birkaç gün önce "Karargah Rahatsız" haberi yüzünden "En ağır bedeli ödeyecekler" emri ile hedef gösterilen gazete.. Diğerlerinde Hacıoğlu'nun Balyoz'dan hapis yattığı bile belirtilmemiş. Hacıoğlu ile haftalık Mamak ziyaretlerimizden sonra en son Anayasa Mahkemesi'nin kararı bozmasından sonra kucaklaşmıştık. Daha sonra canım annemin 21 Haziran 2016'daki cenazesinde saf tuttuk. Ardından 15 Temmuz oldu. Vuruştu... Jandarma Genel Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı'ydı. FETÖ ile savaşmanın bedelini ise Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na atanarak ödedi. Daha etkin bir göreve getirilmesi gerekirken çatışarak darbecileri temizlediği karargahtan uzaklaştırıldı.

Lafa gelince FETÖ ile mücadele.. İcraatta "benim FETÖ'cüm iyidir" anlayışı.. Sahi FETÖ'nün siyasi uzantılarına ne oldu? Yandaş yazarlar bile bazı AKP'li milletvekillerinin darbecilerle iş birliğinden bahsediyorlar. ByLock kullananlardan dem vuruyorlarsa da sonuçta sıfıra sıfır elde var sıfır.. Şu günlerde devam etmekte olan darbe davaları kısa sürede sonuçlanır. Beyin takımına ulaşılamadan alttaki gariban tayfalara cezalar verilerek bu iş kapatılır. Bekleyip göreceğiz. Şu "Benim FETÖCÜM iyidir" işinin peşini bırakmayacağım. Yakında...