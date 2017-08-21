Bankacıya ahlaksız tuzak

Türkiye'de sanayici kazanmadı. Esnaf da kazanamadı. Çiftçi zaten hiç kazanamadı. Memur yılda yüzde 3 zamla zaten hep kaybeden.

Peki bu 80 milyonluk ülkede kim kazandı?

Tabii ki bankalar. Bir önceki yılın 6. ayına göre kârını yüzde 33 artırıp yaklaşık 17 milyarı kazanan bankalar.

Hani Cumhurbaşkanı'nın her yıl fırça çektiği bankalar. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın her fırçasından sonra onlar durmak yok yola devam dediler.

Yollarına devam ederken de bu yılın yarısında 17 milyarı cebe indirdiler.

İşte bu bankalar son dönemde Türkiye'de adeta yasaları yok sayarak ahlaksızca personel katliamı yapıyorlar. Hepsi yapıyor demek haksızlık olur ama bazı bankalar son iki yıldır yıllarını kurumuna vermiş insanları "performansın düşük" diye kapının önüne koydular.

Onlar bu ahlaksız oyuna performans diyorlar.

Performans ölçme kriterlerin nedir dediğinde bilen yok. Kafaya göre tıraş var. Yasaları takmadıkları için istedikleri gibi at koşturuyorlar. Koskoca Cumhurbaşkanı'nı bile dinlemeyen bu bankalar iki devlet memurundan mı korkacak?

Avrupa'da yapamıyorlar

Ben artık yazmaya utanıyorum şu Körfez sermayeli bankayı. Körfez sermayeli olduğu gerekçesiyle hükümet tarafından korunduğu iddia ediliyor. Bu neredeyse bütün bankacının dilinde. İşte o banka Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği ilan ettiği günden beri personel katliamı yapıyor.

Hepsinde gerekçe aynı. Performans düşüklüğü.

Banka, kovmak istediği personeline kafasına göre hedef veriyor. Son bir ayda da bu kafasına göre hedefleri neredeyse yüzde 200 artırmış.

Bir bankacının 5 milyon vadesiz hedefi varsa bunu 10'a hatta 13'e çıkartıyor. Sigorta gelir hedefi 3 bin lira olanı 7 bine. Bu hedefler bu ortamda mümkün mü? Elbette değil. Zaten bunun tutmayacağını onlar da biliyor. Bu rakamları tutturamasınlar diye artırıyorlar.

Dahası personeli kovmak için performans tuzağı kuruyorlar.

Çalışma Bakanlığı ve düzenleyici kurum olan BDDK'nın bu işe el atması lazım diyemiyorum. Çünkü el atmayacaklar biliyorum.

Atmış olsalardı bu bankalar bugün meydanı boş bulmuşçasına insanların kaderi ile oynayamazlardı.

Avrupa'da yapamadıklarını Türkiye'de yapıyorlar. Orada yasalar işliyor çünkü.

Katliam sürüyor

Körfez sermayeli bu banka geçen hafta boş durmadı ve 200'e yakın personeli kapının önüne koydu.

Bu bankanın yanı sıra Türkiye'nin en büyüklerinden olan yabancı sermayeli bankadan korkutan haberler geliyor. Türk hissedarını devreden çıkartarak tamamen Avrupalı olan bu bankanın önümüzdeki günlerde ciddi bir küçülmeye gideceği konuşuluyor. Nitekim bazı personellere çıkış için alternatifler sunulmaya başlandı. Tekirdağ'da çalışan bankacıya Konya'da çalışıp çalışmayacağı soruluyor.

İddialara göre banka bin kadar personelle yollarını ayırmaya çalışıyor. Bunu yaparken de bankayı boğa güreşinin yapıldığı arenadaki gibi açık açık değil sessiz sedasız yapıyor ve personeli istifaya zorluyor. Böylelikle personel çıkartan banka görüntüsünden kurtulmaya çalışıyor.

Bankacılık dünyası toz duman. Dahası personel için kötü ve karamsar günler yaşanıyor. Yabancı, daha az personelle daha çok para kazanma derdinde. Allah var bunu da yapıyor!

Cumhurbaşkanı'nın öfkesine rağmen kârlarını yüzde 33 artırarak 17 milyar doları ceplerine indirdiler. Peki ya Cumhurbaşkanı fırçalamasaydı?