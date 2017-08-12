Bankalar ve Cumhurbaşkanı

"Piyasaya asıl finans desteği sağlaması gereken kurumlar bankalar. Ama hâlâ biz faizler düşmesi lazım diyoruz, bankalar ise vatandaşın oraya yatırdığı paraları kendisi için adeta bir soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor. Kendi parası değil vatandaşın emanet ettiği para. O kalkıyor bunu yüksek faizle kendisine rant aracı haline çeviriyor. Bankalar vatandaşın yatırdığı parayı soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor. Bankalar yüzde 40 kâr elde etmişse burada bir sorun var. Bu yıl ikiye katladılar bu felaket."

Bu sözler T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait.

Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri kesinlikle doğrudur.

Kesinlikle haklıdır.

Benim bu köşede son 5 yıldır neredeyse her hafta yazdığım konudur.

Bankalar vatandaşın yatırdığı parayı soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor.

Türkiye yüzde 2 zor büyürken dev sanayi şirketleri zarar ederken, ülkede binlerce şirket iflas ederken en önemlisi Türkiye küçülürken bu bankalar büyüyor.

Cumhurbaşkanı kesinlikle haklı.

Bankalar vatandaşı soyup soğana çevirmektedir.

İyi de ben bunları her hafta bu köşede belgeleriyle yayınladım. Bu devletin kurumları, dahası denetleme ve düzenleme kurumları ne yaptı?

Üretimi artırmak için devletin kefil olduğu kredi bu bankaları zengin etti. 6 aylık bilançolarındaki büyük kârların KGF kredisi sayesinde olduğunu herkes söylüyor.

Nitekim bu kredinin bankalar tarafından soygun aracı olarak kullanıldığını defalarca yazdım. Daha geçen hafta 1.75 tefeci faizi gibi bir oranda kullandırılan KGF kredisinin banka tarafından 0.95 faizle mevduat yapıldığını belgesi ile yayınladım.

-Denetleyici ve düzenleyici kurum ne yaptı?

-KGF Genel Müdürü ne yaptı?

-Kredi alan vatandaşlara yasal olarak zorunlu olmamasına rağmen 2, hatta 3 sigortayı dayayan bankalara Hazine Müsteşarlığı ne yaptı? Bankaların 2 sigortayı zorunlu tuttuğunu ve bunu yabancı sigorta şirketlerine yaptırdığının belgesini yayınladım. Hazine Müsteşarlığı'ndan bir yetkili beni aradı ve adeta masal anlattı.

-Akıl almaz masrafları kafasına göre tahsil eden bankalara ne yapıldı?

-Cumhurbaşkanı'nın istihdam seferberliği ilan ettiği gün yüzlerce personeli kapının önüne sorgusuz sualsiz koyan bankalara karşı ne yapıldı?

-Türkiye aleyhine rapor hazırlayan banka, yaklaşık bin çalışanını "yaşlısın" diyerek kapının önüne koyarken, buna karşı çıkan sendikanın grevini kim yasakladı?

Cumhurbaşkanı bence tüm bunlara izin veren kurum ve yöneticilerini de sorgulamalı.

Türkiye'de istediği gibi at koşturmasına izin veren kurumların yöneticileri 16 yıldır Türkiye'yi yöneten hükümet tarafından atandı.

Cumhurbaşkanı haklı. Hem de çok haklı ama bu kişilere bağırmalı.