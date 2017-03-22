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Banu Avar sevenleriyle buluşacak

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Banu Avar sevenleriyle buluşacak
Banu Avar; Bursa, İzmir, Nazilli ve Merzifon'da sevenleriyle buluşacak.

Gazeteci Banu Avar, 26 Mart Pazar günü saat 11.00'de Bursa TÜYAP'ta, 1 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de İzmir Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi'nde, 2 Nisan Pazar günü Nazilli Kitap Fuarı'nda ve 9 Nisan Pazar günü saat 14.00'te Merzifon'da sevenleriyle buluşacak. 

Toplantının herkese açık olduğunu ifade eden Avar, Başkanlık sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak. 

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