Banvit'e rekabet soruşturması

Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Banvit hakkında rekabet soruşturması başlatıldı.

Banvit tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu'nun şirket hakkında 'rekabeti ihlal' soruşturması açtığı bilginin ulaştığı kaydedildi.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Tavukçuluk sektöründe 4054 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinin ihlal edilip edilmediği tespitine yönelik olarak sektörde ticari faaliyette bulunan bazı şirketlerle birlikte, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ hakkında da soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir. Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından tarafından açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanunun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmamalıdır.



Konuya ilişkin gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.”