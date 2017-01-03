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Barbaros Şansal gözaltında

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Barbaros Şansal gözaltında
Barbaros Şansal sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla KKTC'den sınır dışı edildi. Türkiye'ye getirilen Şansal, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bir grup uçaktan inerken Barbaros Şansal'a saldırdı.

Bir süredir yaşantısını ev aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçiren modacı Barbaros Şansal, önceki gün Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı. KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal'ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC’de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları’nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul’a gönderildi.

Barbaros Şansal’a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.

BARBAROS ŞANSAL YOLCULARLA GERGİNLİK YAŞADI

KKTC'den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.

Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal’ı taşıyan uçak Türkiye'ye hareket etti.

BARBAROS ŞANSAL HAVALİMANINDA SALDIRIYA UĞRADI

Modacı Barbaros Şansal, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Öte yandan, Barbaros Şansal’ın bindiği uçağın havalimanına inmesinin ardından çok sayıda kişi Şansal’ı beklemeye başladı.

Twitter’da yayınlanan bir videoda, Şansal’ın uçaktan inme anında çok sayıda kişinin saldırması kameralarca kaydedildi.

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