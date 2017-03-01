Barbaros Şansal'a tahliye kararı
Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mahkemenin tahliye kararı verdiğini duyurdu.
Modacı Barbaros Şansal hakkında tahliye kararı verildi.
Kararı, Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç açıkladı.
Bolaç açıklamasında, "Barbaros Şansal hakkında yapmış olduğumuz itiraz üzerine İstanbul 5. Ağır ceza mahkemesi tahliye kararı verdi" ifadelerini kullandı.
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