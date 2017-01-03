Bugünkü YENİÇAĞ »

Barbaros Şansal'a tutuklama talebi

»
Barbaros Şansal'a tutuklama talebi
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, savcılık sorgusunun ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Havalimanında gözaltına alınması sırasında linç girişimine maruz kalan Barbaros Şansal ifadesi alınmak üzere Güvenlik Şube'ye götürüldü. Polis sorgusunda Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular soruldu.

sansal.png

Reina baskını sonrası "işletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar istanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur" şeklinde mesaj attığı mesaj ile ilgili soruya Şansal, "Bu twit bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir twit görmedim" yanıtını verdi. Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

Çeşitli hakaretlerin yer aldığı video ile ilgili sorulara ise Şansal, videonun çarpıtıldığı yanıtını verdi.

Avukat Efkan Bolaç, Şansal'ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak beline, kasıklarına ve böbreklerine darbe aldığı, ellerind eve vücudunda çizikler olduğu bilgisi verdi.

Tutuklama talebi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, savcılık sorgusunun ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan mahkemeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Barbaros Şansal'a tutuklama talebiBarbaros Şansal'a tutuklama talebiBir aksaçlı daha uçmağa vardı: Erk YurtseverBir aksaçlı daha uçmağa vardı: Erk YurtseverGeri geliyor!Geri geliyor!Reina gibi tarayacağım dediReina gibi tarayacağım dediÖSYM'den tarihi karar!ÖSYM'den tarihi karar!Akademik yapılanma iddianamesi kabul edildiAkademik yapılanma iddianamesi kabul edildi"4 bin 5 subay askeri okulu FETÖ yüzünden bıraktı""4 bin 5 subay askeri okulu FETÖ yüzünden bıraktı"İstanbul'da Reina alarmıİstanbul'da Reina alarmıHDP'li bir vekile daha gözaltıHDP'li bir vekile daha gözaltıKılıçdaroğlu'na suikast girişiminde yeni gelişmeKılıçdaroğlu'na suikast girişiminde yeni gelişme
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti