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Barcelona Arda Turan'ı satılık listesine koydu

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Barcelona Arda Turan'ı satılık listesine koydu
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Arda Turan için Barcelona yönetimi kararını verdi. 

Galatasaray Transfer gündeminde son dönemde en fazla konuşulan futbolcuların başında gelen Arda Turan hakkında flaş iddia! Barcelona kulübüne yakın olan El Mundo Deportivo gazetesi, Katalan ekibi yönetiminin Arda Turan'ı satmaya karar verdiğini yazdı. 

Barcelona'da bu sezon formsuzluk ve sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansu bulamayan Arda Turan'ın bileti kesildi. El Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona'nın Ocak ayında Liverpool'dan Coutinho ve Ajax'tan 18 yaşındaki savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'i transfer etmek istediğini, bu sebeple de takımda fazla forma şansı bulamayan Arda Turan ile birlikte Denis Suarez ve Rafinha'yı satmaya karar verdiğini yazdı. 

Öte yandan söz konusu haberde Katalan yönetiminin arda Turan, Deniz Suares ve Rafinha'yı satmayı planlamasına rağmen 3 futbolcu için henüz hiçbir teklif gelmediği kaydedildi. 

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