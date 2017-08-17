Barcelona karıştı: 12 ölü

İspanya’da Barcelona’nın turistik bölgesi Las Ramblas’ta bir minibüs, kalabalığın arasına daldı. Silahlı iki kişi de bir restorana girerek müşterileri rehin aldı. 13 kişi hayatını kaybetti, en az 32 kişi yaralandı. Saldırgan ise öldürüldü.

İspanya’da ikinci büyük kenti Barcelona’nın turistik bölgesi Las Ramblas’ta bir minibüs, kalabalığın arasına daldı.

Çok sayıda polis ve ambulans olay yerine intikal ederken, bölgedeki vatandaşlar ve turistler korkuyla kaçıştı.

SALDIRGAN YAYA OLARAK KAÇTI

Barcelona polisi olayda yaralananların olduğu belirtti. Saldırganın bölgeden yaya olarak kaçtığı bildirildi.

METROLAR KAPATILDI

Saldırının ardından Barcelona’nın merkezindeki işyerleri ile bölgedeki metro istasyonları da kapatıldı.

“BÖLGEDEN UZAK DURUN” ÇAĞRISI

Olayın ardından polis vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyardı. İspanya polisi yaptığı açıklama ile saldırının bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

GÖRGÜ TANIĞI: HERKES SAKLANMAK İÇİN KAÇTI

Bir görgü tanığı BBC’ye olayı şöyle anlattı: “Herkes saklanmak için koştu. Çok sayıda insan vardı, alanda çok sayıda aile vardı. Burası Barcelona’nın en çok ziyaret edilen alanlarından biri. Sanırım (araç) birkaç kişiye çarptı, çok korkunçtu. Büyük bir panik vardı.”

İKİNCİ ŞOK: RESTORANA GİRİP REHİN ALDILAR

İspanyol medyası da saldırı sonrası minibüste bulunan iki kişinin elindeki silahlarla bir restorana girdiği duyuruldu.

İki kişinin Boqueria pazarı yakınlarındaki bir Türk restoranında çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildiriliyor.

İspanyol medyasına göre silahlı iki kişi restorandaki müşterileri rehin aldı.

Las Ramblas bölgesinde bulunanlar Twitter hesaplarından silah sesleri duyduklarını paylaşıyorlar.

İspanya polisi saldırıyı “büyük saldırı” olarak nitelendirdi.

İSPANYOL BASINI: 13 KİŞİ ÖLDÜ



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un tüm yetkililerle iletişim halinde olduğu belirtildi.

Son haberlere göre olay sırasında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldurıda en az 25 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ABDULLAH AĞAR: SALDIRGANLARIN GİRDİĞİ YER TÜRK RESTORANI

CNN Türk’e terör uzmanı Abdullah Ağar,saldırganların girdiği restoranın bir Türk restoranı olduğunu ve saldırının IŞİD izleri taşıdığını söyledi.

RESİM YAYINLANDI

Barcelona polisinden yapılan açıklamada, olayın terör saldırısı olduğu duyuruldu. Barcelona polisi, minibüs saldırısını gerçekleştirdiğini düşündüğü zanlının bir barda köşeye sıkıştırdığın duyurdu.

Olay yerinde saldırgana ait olduğu düşünülen Fas asıllı bir İspanyol vatandaşına ait bir pasaport bulundu. Adının Driss Oukabir olduğu öne sürülen saldırgana ait olduğu iddiasıyla paylaşılan fotoğraf şöyle:

POLİSLE ÇATIŞAN SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

İspanyol basını polisle çatışan bir zanlının öldürüldüğünü duyurdu.

IŞİD ÜSTLENDİ

Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.