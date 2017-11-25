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Barcelona Messi'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı

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Barcelona Messi'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı
Barcelona, Messi'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattığını resmen açıkladı.

İşte Barcelona kulübünden yapılan açıklama…
FC Barcelona ve Lionel Messi, Arjantinli’yi 2020/21 sezonu sonuna kadar kulüpte tutacak yeni sözleşmesi bu cumartesi imzaladı. Serbest kalma bedeli 700 milyon euro olurken kontrat sona erdiğinde 30 yaşındaki forvet A Takım’da 17 sezon geçirmiş olacak.

A TAKIM İLE 14 SEZON
Lionel Messi Barça’ya 2000’de 13 yaşında geldi, Newell’s Old Boys’tan geldi. Altyapı kategorilerindeki etkileyici performansıyla 16 yaşında Porto karşısında oynanan hazırlık maçında A Takım ile ilk maçına çıktı. Resmi olarak ise 17’sinde Espanyol önünde ilk kez blaugranayı giydi. Çok kısa bir süre sonra sonra Camp Nou’da Albacete’ye karşı akıllıca bir aşırtma vuruşla Katalan kulübü için ilk golünü kaydetti.

Bundan sonrası tarihin ta kendisi. Leo Messi kırılabilecek her rekoru kırarak gol sayısı, kupaları, bireysel ve takım olarak kazandıklarıyla tüm zamanların en büyük futbolcusu oldu. Şimdi 30 yaşında ve A Takım’da 14. sezonun geçiriyor ve bu yeni sözleşmeyle en azından toplamda 17 sezon Barça renklerini üzerinde taşımış olacak.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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