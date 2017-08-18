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Barcelona saldırısında bir Türk ağır yaralı

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Barcelona saldırısında bir Türk ağır yaralı
İspanya'nın Madrid Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre 13 kişinin hayatını kaybettiği Barcelona saldırısında bir Türk vatandaşı da ağır yaralandı.

İspanya'nın Barcelona şehrinde bir minibüs onlarca kişinin arasına daldı. Polis yetkilileri Las Ramblas'ta meydana gelen olayı doğrularken çok sayıda yaralı olduğu bilgisi verildi. İlk resmi açıklamaya göre en az 13 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi ise yaralandı. Madrid Büyükelçiliği saldırıda ağır yaralananlar arasında bir de Türk vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

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