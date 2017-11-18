Barcelona saldırısını planlayan İspanya'nın muhbiri çıktı

İspanya'nın Barselona şehrinde gerçekleşen terör saldırısını planlayan kişinin 2014 yılında İspanyol gizli servisi için muhbirlik yaptığı ortaya çıktı.

Ağustos ayında İspanya'nın turistik Katalan şehri Barselona'da gerçekleşen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen kişinin, 2014 yılında istibarat yetkililerine ülkede faaliyet gösteren radikal gruplar hakkında muhbirlik yaptığı ortaya çıktı.

Planlayıcı Abdelbaki Essati 16 Ağustos´ta Barselona´nın ünlü caddesindeki araçlı saldırıdan bir gün önce kentin güneyindeki hücre evinde kazayla gerçekleşen patlamada ölmüş, hayatta kalan ve Essati´nin yönetiminde olan genç teröristler ise Las Ramblas caddesindeki saldırıyı gerçekleştirmişti.

Turistik Las Ramblas caddesinde araçla yapılan saldırıda ölenlerin büyük çoğunluğu turistti.