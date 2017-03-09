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Barcelona tarih yazdı (maç özeti)

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Barcelona tarih yazdı (maç özeti)
İspanyol temsilcisi Barcelona 4-0'ın rövanşında karşılaştığı geldiği PSG'yi 6-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı. Tarihi maçta galibiyeti getiren goller son 10 dakikada, tur ise son saniyede geldi.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en heyecanlı maçlarından biri bu gece oynandı. İspanyolların güçlü takımı Barcelona ilk turda 4-0 kaybettiği Fransız temsilsici PSG'yi 6-1'lik tarihi bir skorla geçerek adını bir üst tura yazdırdı.

Son 10 dakikada 3 gol bulması gereken Barça, imkansızı başardı ve oynadığı müthiş futbol ile tarihi bir skora imza attı. Maçın son saniyesinde atılan 6.gol ile Nou Camp sevinçten adeta yıkıldı.

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ARDA TURAN TAKIMI ATEŞLEDİ

65. dakikada İniesta'nın yerine maça dahil olan Arda Turan ise başarılı bir futbol ortaya koydu. Maça sol lanat olarak başlayan sonrasında teknik direktör Luis Enrique tarafından sağ kanada alınan Turan, PSG'den aldığı topları doğru bir şekilde takım arkadaşlarına servis etti. Takımın atak organizasyonlarındaki etkinliği artıran Turan galibiyete önemli bir katkı sağladı.

NEYMAR TARİH YAZDI

Barça'nın Brezilyalı yıldızı Neymar maça damga vuran isimdi. Muhteşem bir frikik vuruşuyla takımına 4.golü getiren Neymar, hemen ardınan Suarez'in kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi.

Uzatma dakikalarında 1 gol bulması gereken Barça, imkansızı başararak, maçın son saniyelerinde oyuna sonradan giren Sergi Roberto'nun golüyle zafere ulaştı.

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