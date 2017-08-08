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Barcelona'da Arda Turan'a şok

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Barcelona'da Arda Turan'a şok
Barcelona'nın, trajik uçak kazası sonrası 71 oyuncu ve çalışanını kaybeden Chapecoense ile yaptığı karşılaşmada teknik direktör 11 oyuncu değişikliği yaparken Arda Turan'ı oyuna almadı.

Yeni sezon öncesinde ilk kez Nou Camp Stadında taraftarı karşısına çıkan Barcelona, 2016'nın Kasım ayındaki uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense ile karşılaştı.

Alan Ruschel ve Helio Neto ile kazadan kurtulan ancak sağ bacağını kaybeden kaleci Jackson Follmann, maçın başlama düdüğü öncesi duygusal anlar yaşadı. Chapecoense kaptanı Ruschel, oyundan çıktığı 36. dakikada da gözyaşlarına hakim olamadı.

Sezon öncesi teknik direktörlüğe getirilen Ernesto Valverde'nin yönetimindeki Katalan ekibi, Deulofeu, Busquets, Messi, Luis Suarez ve Denis Suarez'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Katalan ekibinin 5-0 kazandığı karşılaşmada teknik direktör Ernesto Valverde 11 oyuncu değişikliği yaparken Arda Turan'a süre vermedi.

Barcelona'da Arda Turan ve Douglas dışındaki tüm oyuncular, Chapecoense maçında forma giydiler. Valverde'nin bu kararı, "Arda'yı önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmüyor" yorumlarını getirdi.

Arda Turan'ın da oyuna alınmaması nedeniyle çok sinirlendiği öğrenildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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