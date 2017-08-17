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Barcelona'da minibüs kalabalığa daldı

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Barcelona'da minibüs kalabalığa daldı
İspanya’da ikinci büyük kenti Barcelona’nın turistik bölgesi Las Ramblas’ta bir minibüs, kalabalığın arasına daldı. Silahlı iki kişi de bir restorana girerek müşterileri rehin aldı.

İspanya’da ikinci büyük kenti Barcelona’nın turistik bölgesi Las Ramblas’ta bir minibüs, kalabalığın arasına daldı.

Çok sayıda polis ve ambulans olay yerine intikal ederken, bölgedeki vatandaşlar ve turistler korkuyla kaçıştı.

POLİS: YARALILAR VAR

Barcelona polisi olayda yaralananların olduğu belirtti. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırganın bölgeden yaya olarak kaçtığı bildirildi.

METROLAR KAPATILDI

Kentte metro ve tren istasyonları kapatıldı

“BÖLGEDEN UZAK DURUN” ÇAĞRISI

Olayın ardından polis vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyarırken tren ve metro istasyonları kapatıldı İspanya polisi yaptığı açıklama ile saldırının bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

İspanyol medyası da saldırı sonrası minibüste bulunan iki kişinin elindeki silahlarla bir restorana girdiği duyuruld

RESTORANDAKİ MÜŞTERİLER REHİN ALINDI

Barcelona’da bir minibüsün kalabalığın arasına dalmasından sonra iki silahlı kişinin bir restorana girdiği duyuruldu.

İspanyol medyasına göre silahlı iki kişi restorandaki müşterileri rehin aldı. 

Las Ramblas bölgesinde bulunanlar Twitter hesaplarından silah sesleri duyduklarını paylaşıyorlar.

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