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Barcelona'da minibüs kalabalığa daldı

Barcelona'da minibüs kalabalığa daldı
İspanya’da ikinci büyük kenti Barcelona’nın turistik bölgesi Las Ramblas’ta bir minibüs, kalabalığın arasına daldı. Silahlı iki kişi de bir restorana girerek müşterileri rehin aldı.
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