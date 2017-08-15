Bugünkü YENİÇAĞ »

Barcelona'dan Arda Turan açıklaması

»
Barcelona'dan Arda Turan açıklaması
Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, ismi Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, Barcelona'dan ayrılacak mı? Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, transferde Galatasaray ile ismi anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid ile karşılaşacakları İspanya Süper Kupası rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik direktör, ''Arda Turan'ı yeniden takıma kazandıracak mısınız?'' sorusuna ''Bilmiyorum. Bu biraz da onun performansına bağlı. Kulüp, ona çok yatırım yaptı. Ne yapacağına ve benim kararıma göre durumu netlik kazanacak. Takımda kaleciler dahil 25 futbolcu var. Bu hiç kolay değil'' cevabını verdi.

İspanyol basınına yansıyan haberlerde de Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Arda Turan'ın transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılabileceği belirtildi.

GALATASARAY'IN ARDA TURAN PLANI

Galatasaray, şu an İspanyol devinde yaklaşık 7 milyon Euro civarında bir para kazanan 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Milli futbolcu bu konuda büyük bir fedakarlık yaparken, Katalan temsilcisine kiralama için 3 milyon Euro önerecek. Eğer Barça, sunulan şartlara 'Tamam' cevabını verirse, Arda Turan yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Barcelona'dan Arda Turan açıklamasıBarcelona'dan Arda Turan açıklamasıDünyaca ünlü Robinho, Çaykur Rizespor'da oynayacakDünyaca ünlü Robinho, Çaykur Rizespor'da oynayacakFatih Terim'e tazminat verilecek mi?Fatih Terim'e tazminat verilecek mi?Galatasaray Arda Turan'la anlaştı iddiasıGalatasaray Arda Turan'la anlaştı iddiasıFeghouli'nin sözleşmesinde ilginç maddeFeghouli'nin sözleşmesinde ilginç maddeGalatasaray – Kayserispor: 4-1 Maç özetiGalatasaray – Kayserispor: 4-1 Maç özetiGalatasaray, Sofiane Feghouli'yi KAP'a bildirdi!Galatasaray, Sofiane Feghouli'yi KAP'a bildirdi!Konyaspor'dan büyük tepki: Azmettiricisi Ersun Yanal'dır!Konyaspor'dan büyük tepki: Azmettiricisi Ersun Yanal'dır!Barcelona'nın bir yıldızı daha ayrılıyorBarcelona'nın bir yıldızı daha ayrılıyorRamil Guliyev böyle karşılandıRamil Guliyev böyle karşılandı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti