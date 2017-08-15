Barcelona'dan Arda Turan açıklaması

Barcelona'nın teknik direktörü Ernesto Valverde, ismi Galatasaray ile anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, Barcelona'dan ayrılacak mı? Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde, transferde Galatasaray ile ismi anılan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid ile karşılaşacakları İspanya Süper Kupası rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik direktör, ''Arda Turan'ı yeniden takıma kazandıracak mısınız?'' sorusuna ''Bilmiyorum. Bu biraz da onun performansına bağlı. Kulüp, ona çok yatırım yaptı. Ne yapacağına ve benim kararıma göre durumu netlik kazanacak. Takımda kaleciler dahil 25 futbolcu var. Bu hiç kolay değil'' cevabını verdi.

İspanyol basınına yansıyan haberlerde de Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Arda Turan'ın transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılabileceği belirtildi.

GALATASARAY'IN ARDA TURAN PLANI

Galatasaray, şu an İspanyol devinde yaklaşık 7 milyon Euro civarında bir para kazanan 30 yaşındaki futbolcuya yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Milli futbolcu bu konuda büyük bir fedakarlık yaparken, Katalan temsilcisine kiralama için 3 milyon Euro önerecek. Eğer Barça, sunulan şartlara 'Tamam' cevabını verirse, Arda Turan yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.