Bugünkü YENİÇAĞ »

Barcelonalı futbolculardan çocuklara yeni yıl hediyesi

»
Barcelonalı futbolculardan çocuklara yeni yıl hediyesi
Arda Turan ve Barcelona'daki takım arkadaşları, hastaneleri ziyaret ederek çocuklara yeni yıl hediyeleri dağıttı.

Milli futbolcu Arda Turan ve Barcelona'daki takım arkadaşları, hastaneleri ziyaret ederek, çocuklara yeni yıl hediyesi verdi.

Barcelona Kulübünün organize ettiği etkinlikte, gruplar halinde farklı hastanelere giden futbolcular, burada tedavi gören çocuklara sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

2-567.jpg
 

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Javier Mascherano ile Sant Pau Hastanesi'ne giden Arda Turan, burada tedavi gören 16 çocuğu ziyaret etti. Çocuklara hediyeler veren, birlikte fotoğraf çektiren Mascherano ve Arda, onlarla sohbet ederek, moral vermeye çalıştı. Barcelonalı futbolcular, ayrıca yoğun bakımda bulunan birkaç çocuğu da ziyaret etti.


3-378.jpg

Bu arada Barcelonalı futbolculardan Lionel Messi ve Luis Suarez'in Nens Hastanesi'ne yaptıkları ziyaret de basının büyük ilgisini çekti.

4-208.jpg

 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Barcelonalı futbolculardan çocuklara yeni yıl hediyesiBarcelonalı futbolculardan çocuklara yeni yıl hediyesiSneijder'den annesine cevapSneijder'den annesine cevapYasin neden kadro dışı bırakıldı*Yasin neden kadro dışı bırakıldı*Beşiktaş, Babel'i resmen açıkladıBeşiktaş, Babel'i resmen açıkladıGalatasaray'da Yasin kadro dışıGalatasaray'da Yasin kadro dışıSneijder’in annesi isyan ettiSneijder’in annesi isyan ettiArda Turan isyan etti!Arda Turan isyan etti!Arda, Burak, Selçuk o takımı satın alıyorArda, Burak, Selçuk o takımı satın alıyorYıldız futbolcudan şok sözler!Yıldız futbolcudan şok sözler!Tottenham'dan Bruma'ya servetTottenham'dan Bruma'ya servet
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti