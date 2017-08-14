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Barcelona'nın bir yıldızı daha ayrılıyor

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Barcelona'nın bir yıldızı daha ayrılıyor
Barcelona'da yaprak dökümü sürüyor. Neymar'ın ardından Sergi Roberto'nun da takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

25 yaşındaki İspanyol oyuncu Sergi Roberto'nun Barcelona'dan ayrılması gündemde. İngiliz basını orta saha oyuncusu için Manchester United ve Chelsea'nin devreye girdiğini açıkladı. 

Machester United'ın Sergi Roberto için 48 milyon doları (167 milyon TL) gözden çıkardığı belirtiliyor. 

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