Bugünkü YENİÇAĞ »

Barış Akarsu'nun eşyalarını çalan hırsız yakalandı

»
Barış Akarsu'nun eşyalarını çalan hırsız yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun Bartın'ın Amasra ilçesindeki evinden kişisel eşyalarının çalınmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun Bartın'ın Amasra ilçesindeki evinden kişisel eşyalarının çalınmasına ilişkin bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu 4 Temmuz 2007’de yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun Amasra'da annesinin yaşadığı evine 7 Ağustos'ta hırsız girmesini üzerine Bartın İl Emniyet ile Amasra İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik ve MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin Adem E. olduğunu tespit etti. Ekipler, Adem E'yi Ankara'da operasyonla gözaltına alarak Bartın'a getirdi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Bu arada olayla ilgili bir şüphelinin arandığı bildirildi.

Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu 4 Temmuz 2007’de yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun Amasra'da annesinin yaşadığı evine 7 Ağustos'ta, hırsız girmiş ve evin içinde oluşturulan müze odadan Akarsu'nun kolyeleri, bileklikleri, kuru sıkı tabancaları ve yüzükleri çalınmıştı. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Barış Akarsu'nun eşyalarını çalan hırsız yakalandıBarış Akarsu'nun eşyalarını çalan hırsız yakalandıİzmir'de bir mahalle adalet sarayına koştu!İzmir'de bir mahalle adalet sarayına koştu!Akıncı Üssü davasında telefon 'yalanları'Akıncı Üssü davasında telefon 'yalanları'Şehitler Köprüsü iddianamesi kabul edildiŞehitler Köprüsü iddianamesi kabul edildiBakan'dan bayram tatili açıklamasıBakan'dan bayram tatili açıklamasıBoğaz gemi geçişlerine açıldıBoğaz gemi geçişlerine açıldıTEM Otoyolu'na maket trafik polisiTEM Otoyolu'na maket trafik polisiİşte erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!İşte erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!Hırsızlık olayları patladı, polis gelmek bile istemiyor!Hırsızlık olayları patladı, polis gelmek bile istemiyor!Çevik kuvvete talimat: Kral, hacı, patron, toprağım artık yasakÇevik kuvvete talimat: Kral, hacı, patron, toprağım artık yasak
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti