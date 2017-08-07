Barış Akarsu'nun hatırasına büyük ayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba kavşağında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu'nun annesinin yaşadığı eve hırsız girdi.

Henüz 28 yaşında evladını kaybeden acılı anne, oğlunun eşyalarının çalınması ile ikinci bir şok daha yaşadı.

Bartın Olay'ın haberine göre, Amasra Kum Mahallesi'nde bulunan Barış Akarsu’nun annesinin yaşadığı evin kilidini kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sanatçının özel eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Barış Akarsu’nun odasında bulunan şapkası, yüzükleri, takıları, gitarı ve birçok eşyası çalındı.

Polis hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlattı.