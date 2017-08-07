Bugünkü YENİÇAĞ »

Barış Akarsu'nun hatırasına büyük ayıp

»
Barış Akarsu'nun hatırasına büyük ayıp
Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba kavşağında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu'nun annesinin yaşadığı eve hırsız girdi.

Henüz 28 yaşında evladını kaybeden acılı anne, oğlunun eşyalarının çalınması ile ikinci bir şok daha yaşadı.

Bartın Olay'ın haberine göre, Amasra Kum Mahallesi'nde bulunan Barış Akarsu’nun annesinin yaşadığı evin kilidini kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sanatçının özel eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Barış Akarsu’nun odasında bulunan şapkası, yüzükleri, takıları, gitarı ve birçok eşyası çalındı. 

Polis hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Cepten konuşmada Avrupa lideriyizCepten konuşmada Avrupa lideriyizBarış Akarsu'nun hatırasına büyük ayıpBarış Akarsu'nun hatırasına büyük ayıpZehirli yumurta alarmıZehirli yumurta alarmıİntihara teşvik eden sevgiliye hapis cezasıİntihara teşvik eden sevgiliye hapis cezasıKadıköy'de zincirleme kazaKadıköy'de zincirleme kazae-Devlet’te yeni döneme-Devlet’te yeni dönemBanvit'e rekabet soruşturmasıBanvit'e rekabet soruşturmasıMeteoroloji'den 3 il için dolu uyarısıMeteoroloji'den 3 il için dolu uyarısı20 günde 3. kez Pirana yakalandı20 günde 3. kez Pirana yakalandıBeyoğlu'nda güpegündüz market soygunuBeyoğlu'nda güpegündüz market soygunu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti