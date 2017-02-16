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Barış Arduç'tan Serenay Sarıkaya'ya yanıt

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Barış Arduç'tan Serenay Sarıkaya'ya yanıt
'Barış Arduç'la aynı projede yer almak' isterim diyen Serenay Sarıkaya'ya Arduç'tan yanıt geldi.

Bu yıl beşinci kez düzenlenen 'GQ Türkiye Men of the Year' ödül töreni önceki akşam Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Gecede Kiralık Aşk dizisindeki Ömer karakteriyle 'Yılın Konuşulan Adamı' ödülünü alan Barış Arduç tören öncesi basının sorularını yanıtladı.

29 yaşındaki Arduç, Serebay Sarıkaya'nın, "Barış Arduç'la aynı projede yer almak isterim" yönündeki açıklamaları ile ilgili, "Çok nazik. Teşekkür ederim Serenay'a. Ben de isterim tabiki. Kısmet bu işler. Denk gelirsek güzel olur" diye konuştu.

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