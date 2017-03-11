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Barışma zamanı geldi

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Barışma zamanı geldi
ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü, "barışın mümkün olduğu ve bir anlaşma yapmanın zamanının geldiği" mesajını iletti. Trump, Abbas'ı yakın zamanda da Beyaz Saray'a davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Trump'ın, "barışın mümkün olduğu ve bir anlaşma yapmanın zamanının geldiği konusundaki kişisel fikrini" dile getirdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Ortadoğu genelinde barışın güçlendirilmesi ve özellikle İsrail-Filistin çatışmasının sona erdirilmesi konularını detaylı ele aldığı belirtildi.

Trump'ın Abbas'a en yakın zamanda Beyaz Saray'ı ziyaret etmesiyle ilgili davetini ilettiği duyurulan açıklamada, "Başkan, barışın mümkün olduğu ve bir anlaşma yapmanın zamanının geldiği konusundaki kişisel fikrine vurgu yaptı." ifadesine yer verildi.

'Anlaşma iki taraf arasında doğrudan müzakere edilmeli'

Donald Trump'ın, İsrail ile Filistin arasında varılacak bir uzlaşmanın sadece bu iki devlete değil, Ortadoğu coğrafyasının geneline olumlu katkı yapacağını da söylediği aktarılan açıklamada, "Trump, barış anlaşmasının iki taraf arasında doğrudan müzakere edilmesi gerektiğinin ve ABD yönetiminin hem Filistin hem de İsrail ile bu noktada yakın çalışacağının altını çizdi." ifadesine yer verildi.

Ayrıca ABD'nin, İsrailliler ile Filistinlilere bir çözümü dayatamayacağı, herhangi bir tarafın da diğer tarafa bir anlaşmayı dayatamayacağı belirtildi.

Beyaz Saray'daki koltuğuna 20 Ocak'ta oturan Trump, 23 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmüş, 15 Şubat'ta ise Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

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