Baro Başkanı'ndan kadına şiddet

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle düzenlen program skandal bir olaya sahne oldu. Baro Başkanı Ali Er, Kadın Hakları Merkezi üyesi Şilan Türk'ü konuşma yaptığı sırada kürsüden iterek müdahale etti.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle düzenlediği basın açıklaması skandal bir olaya sahne oldu.

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, konuşmasında referandum konusunda baronun bir fikrinin olmadığını söyledi. Er, "Anayasa değişiklikleriyle ilgili tüm üyelerimizi kapsayıcı bir 'evet' ya da 'hayır' açıklamasının, baromuzun düşünsel yapısını yansıtmayacağını, farklı görüşte olan avukat arkadaşlarımızı kapsamayacağını, bu konuda tavır göstermenin baromuzu siyasi taraflara iteceğini ve bunun da tüm meslektaşlarımıza zarar vereceğini düşünmekteyiz" dedi.

Er'in konuşmasını bitirmesinin ardından bir kadın avukat, "Açıklamanızda yönetim kurulu adına diyorsunuz, ben yönetimdeyim, bu açıklamayı kabul etmiyorum" dedi.



BARO BAŞKANI İTEREK MÜDAHALE ETTİ



Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi Şilan Türk de bu sırada kürsüye çıkarak, üyelerin istifa metnini okumak istediğini söyledi. Bu sırada Türk, Baro Başkanı Er tarafından kürsüden itildi. Bazı avukatlar olaya tepki gösterirken, kısa süreli arbede yaşandı.

"BARO METNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ"



Tartışmanın büyümesi üzerine tekrar kürsüye çıkıp istifa metnini okumak istediğini dile getiren Türk, şöyle konuştu:

"Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'nun (TÜBAKKOM) basın açıklaması metninde geçen 'son 10 yılda artan şiddet', 'kararlı bir devlet politikasının uygulanmaması' ve 'şiddetin her türlüsüne hayır ibareleri', siyasi olduğu ve mevcut iktidarı hedef gösterdiği düşüncesiyle, ülkenin hassas bir dönemden geçtiği bahane edilerek, baro başkanlığı tarafından metnin değiştirilmesi istenmiş, aksi halde okunmayacağı beyan edilmiştir. Metni tamamen okumak istediğimi, metinde geçen ve büyük harfle yazılan 'hayır' kelimesinin küçük harfle yazılmasında bir sakınca görmediğimizi, hatta 'son 10 yılda' ibaresi yerine 'son yıllarda' ibaresini de kullanabileceğimizi bildirmemize yönelik uzlaşma çabamıza rağmen, baro başkanının bu tavrı devam etmiştir. Bunun yanında söz konusu etkinlikleri 'bu şekilde müdahalelerle yapamayacağımızı' bildirdiğimizde aldığımız cevap, 'Yerinize yapacak adam bulunur' şeklinde olmuştur."