Bartın'da kuru yük gemisi sürükleniyor

Bartın’ın İnkuyu beldesi açıklarında Rus bandıralı demir yüklü kuru yük gemisinin sürüklendiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Rusya'nın Rostov limanından hareket eden demir yüklü Rus bayraklı "Nefterodoz 29" gemisi, Bartın'ın yaklaşık bir mil açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemidekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, gemide bulunan 6 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı. Helikopterle kurtarılan 6 kişi, Bartın Limanı'na getirildi.