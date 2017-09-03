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Barzani haddini aştı: "Kerkük, Kürt'tür"

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Barzani haddini aştı: "Kerkük, Kürt'tür"
Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül’de gerçekleşmesi planlanan bağımsızlık referandumu öncesi Erbil’den sert uyarılar geliyor. Barzani, “Kerkük Kürt’tür” dedi ve “Kerkük ilini ele geçirme yönündeki herhangi bir girişimine güçlü bir yanıt” verileceğini söyledi.

İngilizce yayın yapan Iraqi News, "Mesut Barzani, Irak merkez hükümeti ile anlaşmazlık içinde olduğu Kerkük ilini ele geçirme yönündeki herhangi bir girişime güçlü bir yanıt vermeye yemin etti" dedi. 

“Kerkük, Kürt”tür” ifadesini kullanan Peşmerge başı Mesut Barzani, “Kerkük’ü güç kullanarak ele geçirmeyi düşünen herhangi bir güç, Kürdistan halkının tümüyle karşı karşıya kalacak. Kanımızın son damlasına kadar savunacağız” uyarısını yaptı.

Haberde Barzani’nin bu yöndeki açıklamalarının üst düzey bir Şii milis liderinin Kerkük’ün 25 Eylül referandumunun kapsamına dahil edilmesi durumunda “Kürdistan'ın düşman olarak görüleceği” yönündeki tehdidinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

Peşmerge başının küstah sözlerine Ankara'dan henüz bir cevap gelmedi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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