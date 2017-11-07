Barzani şimdi de Rusya'ya göz kırptı

Korsan referandumun ardından ABD'nin tutumuyla ilgili hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen Barzani, Rusya'ya yakınlaşma mesajı verdi. Barzani, "Belki de Ruslar ABD'den daha iyi bir dost olabilirler" dedi.

Barzani, 25 Eylül'de yaptıkları bağımsızlık referandumu kararından pişman olmadıklarını belirterek, referandum sonrasında ABD ile ilişkileri yeniden değerlendireceğini söyledi. Habertürk'ün habarine göre, Barzani referandum sonrası istifası ile sonuçlanan olaylardan sonra ilk kez ABD radyosu NPR'den Jane Arraf'a konuştu.

'ABD'NİN KERKÜK'ÜN ALINMASINA SES ÇIKARMAMASINA ŞOKE OLDUK'

Bölgede referandumdan sonra kaybedilen onca şeye rağmen referandum kararından pişman olmadığını belirten Barzani, "İran destekli paramiliter güçlerle, Irak Ordusu'nun, ABD'nin kendilerine tedarik ettiği tanklar ile petrol kenti ve Kürtler için önemli bir kent olan Kerkük'ü almasına ABD'nin ses çıkarmamasına şoke olduk" dedi ve ekledi: "Amerikan silahları, Abram tankları ve ABD'nin Irak ordusuna DEAŞ ile mücadele etmesi için verdiği silahları kullanıyorlardı. Ama bu silahları insanlar üzerinde kullandılar ve Amerika sessiz kaldı. Tabii ki bu beklenmedik bir durumdu. Yani ABD ile ilişkileri ciddi bir şekilde revize edeceğimizi söyleyebilirim."

'İNSANLARIN ABD'YE OLAN SEVGİSİ UMUDU VE GÜVENİ AZALDI'

Barzani, Rusya'nın referanduma daha pozitif yaklaştığını ve bugün 'Rusların Amerika'dan daha iyi bir dost olabileceğini' de ifade ederek, "Kürt savaşçıları, genelde ödeme almadan, yetersiz ekipmanla hem el-Kaide hem IŞİD'le savaştı" dedi.

Irak'ın kuzeyinde yaşayanlar üzerinde 16 Ekim ve sonrasında yaşananların etki bırakacağını söyleyen Barzani, "Çünkü, insanların ABD'ye olan sevgisi, umudu ve güveni azaldı ve her geçen gün azalmaya devam ediyor" diye konuştu.

Barzani, referandum kararı ve sonuçları ile gurur duyduğunu ve pişman olmadığını bir kez daha yineleyerek, "Tabi ki sonuçla gurur duyuyorum; Kürdistan halkına sandığa gitme fırsatı verdiğimiz için gurur duyuyorum ve bundan pişman değilim. Halen bir Kürt devleti kaçınılmazdır. Genç nesilin büyük çoğunluğu Peşmerge değil. Fakat, hepsinin savaşçı olduğuna ve bağımsızlık için çalışacaklarına inanıyorum" diye ekledi.