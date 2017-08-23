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Barzani sözde Kürdistan bayraklarını indirmiyor!

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Barzani sözde Kürdistan bayraklarını indirmiyor!
Bağdat İdare Mahkemesi’nin Kerkük’te asılan sözde Kürdistan bayraklarının indirilmesi kararını tanımayan Peşmerge’nin Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, “ancak rengi solarsa yenisiyle değiştirmek için indiririz” dedi.

ABD’nin himayesinde Türkmen şehirlerini ele geçiren ve idarelerinde sadece peşmergelere yer veren Barzani kısa bir süre önce sözde Kürdistan bayraklarını devlet binalarına astırmıştı.

Kerkük’te yaşayan Türkmen ve Araplar çok sert tepki gösterdiği olayı yargıya taşımıştı. Bağdat İdare Mahkemesi “Bayrakların anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılması” kararına varmıştı.

KARARI TANIMADILAR!

Kararın üzerinden yaklaşık 15 gün geçmesine rağmen Kerkük’te bayraklar hala devlet dairelerinden indirilmedi.

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, basına yaptığı değerlendirmelerde skandal ifadeler kullandı. Kararı tanımadıklarını belirten Kerim, “Kürdistan bayrağı tek durumda iner, o da renginin solması halinde yenisiyle değiştirilmesi için” ifadelerini kullandıi
TEHDİT ETTİLER

Kerkük İl Meclisi’nde Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Ahmed Askeri isimli üye ise,  

Rûdaw'a konuşan, Kerkük İl Meclisi Kardeşlik Bloku Başkanı Ahmed Askeri, “Mahkeme kararının uygulanması, kaosa yol açar” diyerek açık tehditte bulundu.

TÜRKMENLER TEPKİLİ

Kerkük İl Meclisi Türkmen Bloku Başkanı Tahsin Kehiye ise, “Mahkemenin kararı yasaldır. Kerkük yerel yönetiminin karara bağlı kalmasını arzu ediyoruz. İl Meclisi'nin kararı feshedildi. Aksi halde konuyu uluslararası boyuta taşıyacağız” diye konuştu.

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