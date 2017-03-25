Barzani, 'Türkiye bağımsız Kürdistan'ı tanımaya hazır'

Neçirvan Barzani, bağımsız Kürdistan'a ilişkin Türkiye ile resmi görüşmelerde bulunulduğu iddialarına yönelik konuştu. Barzani "Bu konuda henüz resmi bir görüşme yapmadık. Ancak, Türkiye söz konusu meseleye kulak vermeye hazır" dedi.

Peşmerge yönetimi başı Neçirvan Barzani, uluslararası kamuoyuna Kürtlerin ne istediğini ve nasıl bir tercih yapacaklarını göstermek için bu yıl referandum yapılacağını söyledi. Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere yönelik konuşan Barzani, “Artık eskiye dönmemiz mümkün değil. Musul'dan sonraki Irak, Musul'dan önceki Irak'tan çok farklı olacak. Kalıcı çözüme ulaşmak için Bağdat ile çok ciddi bir diyalog sürecine başlamak istiyoruz. Ancak, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerde henüz sağlam bir ilerleme kaydedilmedi. ABD, Irak'ın bütünlüğünden yana kanaat kullanmak istiyorsa şayet, birleşik bir Irak'ın varlığından söz etmenin mümkün olmadığı gerçeğini de bilmesi lazım” diye konuştu.

‘TÜRKİYE KULAK VERMEYE HAZIR’

Neçirvan Barzani, bağımsız Kürdistan'a ilişkin Türkiye ile resmi görüşmelerde bulunulduğu iddialarını reddederek, “Bu konuda henüz resmi bir görüşme yapmadık. Ancak, Türkiye söz konusu meseleye kulak vermeye hazır” diye konuştu. Barzani, ABD askerlerinin Irak Kürt bölgesinde konuşlandırılmasına ilişkin ise, “ABD'ye ait bir askeri üssün Kürdistan toprakları içinde bulunması fikrine sıcak bakıyoruz” dedi.