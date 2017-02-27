Bugünkü YENİÇAĞ »

Barzani, Yıldırım görüşmesi

»
Barzani, Yıldırım görüşmesi
Başbakan Binali Yıldırım'ın, Peşmergebaşı Barzani ile olan görüşmesi Çankaya Köşkü'nde başladı.

Çankaya Köşkü'nde saat 12.35'te başlayan görüşme, basına kapalı devam ediyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır’da patlamaDiyarbakır’da patlamaBarzani, Yıldırım görüşmesiBarzani, Yıldırım görüşmesi'Karargâh rahatsız' manşetine soruşturma!'Karargâh rahatsız' manşetine soruşturma!Hac ücretleri ne kadar?Hac ücretleri ne kadar?Erdoğan'ın eski yaveri de dinlenecek!Erdoğan'ın eski yaveri de dinlenecek!FETÖ'den 855 kişi gözaltına alındı!FETÖ'den 855 kişi gözaltına alındı!89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu89. Oscar Ödülleri sahiplerini bulduElektronik sigara sağlığa zararlımıElektronik sigara sağlığa zararlımıÖzdağ:"Günaydın Balgat"Özdağ:"Günaydın Balgat"Ege Denizi'nde depremEge Denizi'nde deprem
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti