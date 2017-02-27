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Barzani, Yıldırım görüşmesi
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Güncel
27.02.2017 13:09
Başbakan Binali Yıldırım'ın, Peşmergebaşı Barzani ile olan görüşmesi Çankaya Köşkü'nde başladı.
Çankaya Köşkü'nde saat 12.35'te başlayan görüşme, basına kapalı devam ediyor.
PEŞMERGEBAŞI, ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ
YILDIRIM'DAN, 'KARARGÂH RAHATSIZ' MANŞETİNE TEPKİ
YILDIRIM, CIA BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
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Etiketler:
yıldırım
,
barzani
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.