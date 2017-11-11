Barzani'den ABD açıklaması

Korsan referandumdaki başarısızlığın ardından istifa eden peşmerge başı Barzani, ABD ile neden anlaşamadıklarını açıkladı.

Sözde bağımsızlık referandumuna Türkmen kenti Kerkük ve bazı tartışmalı bölgelerinde dahil etmeye çalışan peşmerge başı Barzani, Irak merkezi hükümetinin başlattığı operasyonun ardından bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı.

ABD'nin kendilerine sahip çıkmadığını söyleyen peşmerge başı Mesut Barzani, anlaşmazlığın nedenini de açıkladı.

ABD'nin, 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumuna iki gün kala, Barzani'ye Birleşmiş Milletler ve İngiltere ile birlikte sunduğu alternatifte, Bağdat'la müzakereler yoluyla anlaşmaya öncelik verilmesi öneriliyordu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın gönderdiği mektupta, müzakerelerin başarısız olması halinde Washington'ın gelecekte ‘referandum düzenleme ihtiyacını tanıyacağı' belirtiliyordu. Barzani, ABD'yle anlaşmazlıklarının tam da bu ifadeden kaynaklandığını söyledi. Iraklı Kürt lider, ABD'den gelecekteki bir referanduma ‘destek' garantisi istediklerini ama bu teminatı alamadıklarını, dolayısıyla da alternatifi kabul etmediklerini açıkladı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, CNN televizyonundan Christiane Amanpour'a konuşan Barzani, "Referandumu iki-üç yıl erteleyin. Bunu yaparsanız referandum sonuçlarına saygı duyarız' dediler. Biz de, ‘saygı' yerine ‘destek ifadesini yazarsanız erteleriz dedik. Fakat ‘destek' demediler ve bize destek sözü vermediler. Bu nedenle ikna olmadık ve ertelemenin daha fazla zarar vereceğine kanaat getirdik" ifadesini kullandı.

"TERCİH YAPMAK ZORUNDAYDIK"

Barzani, oylama öncesinde ‘ulusal iradeyi kaybetmek' ile ‘Irak ordusunun statüsü tartışmalı bölgelere saldırma ihtimali karşısında toprak kaybetmek' arasında bir tercihle karşı karşıya bulunduklarını söyledi. Barzani, "İrademizi kaybetmemiz, bazı bölgeleri geçici olarak kaybetmemizden çok daha büyük bir kayıp olurdu. İrademizi ve ulusumuzun umudunu kaybetmek ile bazı kayıplara göğüs germek arasında, halkımızın iradesini ve onurunu kaybetmemeyi seçtik" diye konuştu.

"ABD, SİLAHLARINI KULLANAN HAŞDİ ŞABİ'Yİ SADECE İZLEDİ"

Bağdat'ın Haşdi Şabi ile Kerkük gibi tartışmalı bölgelerin kontrolünü almasını referandumdan önce de beklediklerini yineleyen Barzani, "Irak güçleri Kürdistan'a saldırdığında şaşırmadım. Beni çok şaşırtan şeyse, Amerika'nın terör listesinde olan kişilerin bize, Amerikan subaylarının ve yetkililerinin gözleri önünde Amerikan silahlarıyla saldırması oldu" eleştirisini getirdi. Barzani, peşmergenin IŞİD'le savaştaki rolü göz önünde bulundurularak ABD'den en azından tarafsızlık beklediklerini söyledi.

Barzani, "Bize dostumuz olduklarını söyleyen kişilerin destek vereceğini veya en azından sessiz kalmayacağını umuyorduk. Fakat dağlarımızla yalnız olduğumuz açıktı. Peşmergeye destek vermemekle kalmadılar, Peşmerge onların silahlarıyla öldürülürken hiçbir şey yapmadan izlediler. Beni rahatsız eden şey bu" dedi.