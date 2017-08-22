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Barzani'den Başkanlık açıklaması

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Barzani'den Başkanlık açıklaması
Peşmerge başı Mesud Barzani, bugün Erbil’de Keldani, Asuri, Kakai ve Türkmen grupların temsilcileriyle bir araya geldi.

Erbil’de bağımsızlık referandumun ertelenmesinin Kürtlerin çıkarına olmadığını belirten Barzani, "Referandum ertelenmeyecek" dedi.

Peşmerge Yönetimi'ne yakın Rudaw’ın haberine göre; Barzani, “Referandum kararı çok cesurca bir karar. Bağdat'ı bekleyip referandumu yapmamamız çok tehlikeli. Kürtler, Irak'la olan bu tedirginlikten kendisini kurtarmalı” diye konuştu.

Referandumun IŞİD'e karşı savaşı etkilemeyeceğini vurgulayan Barzani, “Kürtler bölgede barış faktördür ve dökülen kanın karşılığı olmalı” dedi.

"BAŞKANLIĞA ADAY OLMAYACAĞIM"

Başkanlık seçimlerine de değinen Barzani, "Ben bir daha aday olmayacağım. Hayatımın en büyük yanlışı Kürdistan Bölgesi'nin başkanı olmamdı. Öyle bir sistem getirilmeli ki birinin gelip başkasının gitmesiyle halk zarar görmemeli” ifadelerini kullandı.

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