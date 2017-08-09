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Barzani’den yeni bağımsızlık açıklaması

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Barzani’den yeni bağımsızlık açıklaması
Peşmerge başı Barzani Arap Gazetesi El Hayat’a verdiği röportajda Irak'ın kuzeyinde yapılması planlanan referanduma ilişkin "geri dönüş de yok" diye konuştu.

Peşmerge başı Mesut Barzani, Londra merkezli Suudi Arabistan gazetesi El-Hayat’a verdiği röportajda, Irak'ın kuzeyinde yapılması planlanan referanduma ilişkin "geri dönüş yok" dedi.

25 Eylül'de yapılması beklenen referandum kararını, "bağımsızlığa adım atmak" şeklinde niteleyen Barzani, bunun şiddetten uzak barışçıl bir süreç olduğunu savundu. Referandum tarihi hususunda ise "Kürdistan'ın siyasi partileri buna karar verip, tarihi belirledi ve geri dönüş de yok" diyen Barzani "Başkalarının onayını beklersek, uygun zaman asla gelmeyecektir" dedi.

“SADECE KÜRDİSTAN HALKI TARİHİ BELİRLER”

"Referandumun asıl hedefi, yeni felaketler ve savaşların yaşanmasını engellemektir" diyen Barzani, "Biz savaş talep etmiyoruz. Tersine kardeşlik ve dostluk çağrısında bulunduk. Referandum tarihi hususunda ise Kürdistan'ın siyasi partileri buna karar verip, tarihi belirledi ve geri dönüş de yok." diye konuştu. 

Barzani, bazı kesimlerin referandumun zamanlamasına ilişkin eleştirisine dair ise "Soruyoruz; referandum için uygun tarih ne zaman gelecek? Başkalarının onayını beklersek, uygun zaman asla gelmeyecektir. Sadece Kürdistan halkı referandum tarihini tayin edebilir." ifadelerini kullandı.

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