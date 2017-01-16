Barzani'nin istifa haberi yalanlandı

Rus medyasında yer alan 'Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin görevinden ayrılma kararı aldığı' haberi dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Haberin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Kürt yetkililer iddiaları yalanladı.

Peşmergebaşı Mesut Barzani'nin görevini bıraktığına dair çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Haberin kısa sürede yayılmasının ardından Kürt yetkililer bir dizi açıklama yaparak haberi yalanladı. Kürt yetkililer Barzani'nin, 'Eğer siyasi bir çözüm olacaksa görevi bırakabilirim' diye açıklama yaptığının, bundan 'görevi bıraktığı' sonucunun çıkarılmaması gerektiğini belirtti.

İşte Rus medyasında yer alan o haber:

Mahmud, iktidar ile muhalif partiler son 1.5 yıldır ciddi siyasi anlaşmazlıkların yaşandığı Irak'ın Kuzeyi'nde görevi bırakma kararı alan Barzani’nin çeşitli siyasi güçler arasındaki anlaşmazlığın üstesinden gelmek için siyasi girişimi ileri sürmek istediğini söyledi.

Muhalif partiler, başkanlık koltuğunda farklı bir ismi görmek istiyor. Mesut Barzani, siyasi girişimine uygun olarak, “muhalefeti tatmin eden adaya destek vermeye hazır” olduğunu açıkladı. Girişim, parlamento başkanının değiştirilmesi, farklı bir ismin bu göreve getirilmesini, hükümetin feshedilmesini ve yeni hükümetin kurulmasını da öngörüyor.



'BARZANİ, MUHALEFETİN İŞİNİ MAKSİMUM DERECEDE KOLAYLAŞTIRDI'



Barzani’nin topu muhalif partilere attığını belirten Mahmud, “Barzani, bu girişimiyle maksimum derecede onların işini kolaylaştırdı. Tüm siyasi yapılar seviyesinde aktif istişareler yapılıyor. Önümüzdeki günler, bölgenin siyasi hayatındaki önemli değişiklikleri göstermeli” dedi. Peşmergebaşının aldığı kararla topu muhalif partilere attığını kaydeden sözcü, “Barzani, bu girişimiyle onların işini maksimum derecede kolaylaştırdı. Tüm siyasi yapılar seviyesinde aktif istişareler yapılıyor. Önümüzdeki günler, bölgenin siyasi hayatındaki önemli değişiklikleri göstermeli” diye konuştu.

YENİ HÜKÜMET KURULACAK

Irak'ın kuzeyindeki muhalif partiler, başkanlık koltuğunda farklı bir ismi görmek istiyor. Barzani, siyasi girişimine uygun olarak, “muhalefeti tatmin eden adaya destek vermeye hazır” olduğunu açıklarken; parlamento başkanının değiştirilmesi, hükümetin feshedilmesini ve yeni hükümetin kurulmasını da öngörüyor.