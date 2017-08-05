Barzani'ye en çok destek İsrail'den

Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılması planlanan sözde referandumun en büyük destekçisinin İsrail olduğunu söyledi.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Sarıkayha, "Mesud Barzani'nin arkasında saf tutuyorlar. Kürt devletinin kurulması için destek veriyorlar" dedi. İsrailli yetkililerin Kürtleri bağımsızlık konusunda cesaretlendirdiğini söyleyen Sarıkahya, şunları söyledi:

"Mesut Barzani'nin en büyük destekçisi İsrail, referandum konusunda da boş durmuyor. Kürtlere her türlü desteği veriyorlar. İsrail, Kürtlere, 'Biz kendi ülkemizi kurduk siz de kurarsınız' diye telkinlerde bulunuyor. Amaçları sözde bağımsız özde kendilerine bağımlı Kürt devleti kurmak. Türkmen Yüksek Koordinasyon Kurulu olarak referandumun yapılmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Irak'ta bulunan yabancı misyon temsilcileri ile sürekli görüşmeler yapıyoruz ama henüz sonuç alamadık. Bağdat hükümeti ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Türkmenler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Dünyaya sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Türkiye, İran ve Birleşmiş Milletler'e (BM) ziyaretlerde bulunmayı planlıyoruz."

Kuzey Irak'taki peşmerge reisi Mesud Barzani'nin, temas kurmak için kendilerine heyet gönderdiğini aktaran Riyaz Sarıkahya, görüşme talebine şimdilik cevap vermediklerini söyledi. Türkiye ile birlikte bölge ülkelerinin referanduma itirazlarını yüksek sesle dile getirmediğini belirten Türkmen lider Sarıkahya, şöyle devam etti: "Mesud Barzani görüşmek için elçiler gönderdi. Şu ana kadar bir cevap vermedik. Amaçlarının oyalamak olduğunu düşünüyoruz. Türk ve Kürtlerden oluşan eşitlik anlayışına dayalı ve garantörlüğünde olduğu bir yönetim düşünürlerse biz varız. Ama buna sıcak bakacaklarını düşünmüyoruz. Bölge ülkeleri itirazlarını yüksek sesle dile getirmiyor. Türkiye'nin de Bağdat kadar itiraz ettiğini görüyoruz. Bölge ülkeleri içerisinde en çok itiraz eden, şu an için İran gibi duruyor. Hatta Kürtlere sınır kapılarını kapatacağını söyleyerek tehdit etmiş."



Türkmen kenti Telafer'in, terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi için başlatılan operasyonlara da değinen Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya geniş çaplı operasyon düzenlenmesi durumunda bir haftada Telefar'in temizleneceğini belirtti. IŞİD'in içinde Batılı ülkelerin istihbarat elemanlarının olduğuna da dikkat çeken Sarıkahya, "Bunların operasyon öncesi bölgeden çıkarıldığını öğrendik. Kuzey bölgelere doğru kaçmışlar" diye konuştu.